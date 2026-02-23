سۋبسيديانىڭ ورنىنا جەڭىلدەتىلگەن نەسيە: شارۋالار ءۇشىن نە وزگەردى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدان باستاپ مال شارۋاشىلىعىن مەملەكەتتىك قولداۋ جۇيەسىندە ءبىرقاتار ماڭىزدى وزگەرىس ەنگىزىلدى. ەندى ەلىمىزدە سۋبسيديالاردان كەزەڭ-كەزەڭمەن جەڭىلدەتىلگەن كرەديتتەۋ مەن ليزينگكە كوشۋ قولعا الىنىپ جاتىر.
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، فەرمەرلەر مەن كاسىپكەرلەر %5 جەڭىلدەتىلگەن نەسيە نەمەسە ليزينگ ارقىلى كوكتەمگى ەگىن ەگۋ، ەگىن جيناۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن الۋ، قايتا وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ جۇمىسىن قارجىلاندىرۋ، سونداي-اق مال بورداقىلاۋ الاڭدارى مەن ۇساق مال ساتىپ الۋ جۇمىستارىن جۇرگىزە الادى.
- اتالعان قۇرالدار ا و ك سۋبەكتىلەرىنە سۋبسيديالار الۋ قاجەتتىلىگىنسىز بىردەن %5 سىياقى مولشەرلەمەسى بويىنشا كرەديتتەر، ليزينگ الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جەڭىلدىكتى كرەديتتەۋ جانە ليزينگ باعدارلامالارىنىڭ %5 بەن ىسكە قوسىلۋىنا بايلانىستى كرەديت جانە ليزينگ كەزىندە سىياقى مولشەرلەمەلەرىن سۋبسيديالاۋ باعدارلاماسىنان اينالىم قاراجاتىن تولىقتىرۋعا ارنالعان قارىز بويىنشا سىياقى مولشەرلەمەلەرىن سۋبسيديالاۋ، سونداي-اق رەزەرۆكە (كۇتۋ پاراعىنا) سۋبسيديالاۋعا ۇسىنىستار قابىلداۋ الىنىپ تاستالدى، - دەدى مينيسترلىك وكىلدەرى Kazinform ءتىلشىسىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا.
سونىمەن قاتار، ينۆەستيتسيا سالۋعا ارنالعان كرەديتتەردىڭ پايىزدىق تولەمىن مەملەكەت سۋبسيديالايدى. بۇل فەرمەرلەر مەن كاسىپكەرلەردى ءوز بيزنەسىنە اقشا سالۋعا ىنتالاندىرادى ءارى سالادا نەسيە الۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرادى.
اسىل تۇقىمدى مال شارۋاشىلىعىن قولداۋ جانە مال ونىمدەرىنىڭ ساپاسى مەن ونىمدىلىگىن ارتتىرۋ باعىتتارى:
1. اسىل تۇقىمدى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋ:
- اسىل تۇقىمدى مال مەن قۇستى، سونداي- اق ەمبريوندار مەن بۇقالاردىڭ ۇرىعىن ساتىپ الۋ؛
- اسىل تۇقىمدىق ورتالىقتار مەن ديستريبيۋتورلىق ورتالىقتاردىڭ كورسەتەتىن قىزمەتتەرىن (ءىرى قارا مال مەن قويلاردى قولدان ۇرىقتاندىرۋ) قارجىلاندىرۋ؛
- مىنەتىن جانە جەگىلەتىن جىلقىلاردىڭ وتاندىق تۇقىمدارىنىڭ اسىل تۇقىمدى انالىعىمەن سەلەكتسيالىق جۇمىستار جۇرگىزۋ.
2. مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ءوندىرىس شىعىندارىن ارزانداتۋ:
- بۇقاشىقتار مەن قوشقارلاردى بورداقىلاۋ الاڭدارىنا نەمەسە ەت وڭدەۋشى كاسىپورىندارعا وتكىزۋ؛
- سيىر، بيە جانە تۇيە ءسۇتىن ءوندىرۋ شىعىندارىن تومەندەتۋ؛
- تاۋىق ەتىن ءوندىرۋ قۇنىن ازايتۋ؛
- بيازى جانە جارتىلاي بيازى ءجۇندى قايتا وڭدەۋگە وتكىزۋ شىعىندارىن تومەندەتۋ؛
- بال ءوندىرىسىنىڭ شىعىندارىن ازايتۋ؛
- مالدىڭ ازىعىنا كەتكەن شىعىنداردى سۋبسيديالاۋ.
سۋبسيديانى كىمدەر الا الادى؟
- اۋىل شارۋاشىلىعى ءونىمىن وندىرەتىن جەكە نەمەسە زاڭدى تۇلعالار.
- اسىل تۇقىمدى مال وسىرۋمەن اينالىساتىن، ولاردى كوبەيتەتىن جانە ساقتايتىن جەكە نەمەسە زاڭدى تۇلعالار.
- اسىل تۇقىمدىق ورتالىقتار، ديستريبيۋتورلىق ورتالىقتار جانە ۇرىقتاندىرۋشى- تەحنيكتەر - انالىق مالدى قولدان ۇرىقتاندىرۋ بويىنشا قىزمەت كورسەتەتىن ۇيىمدار.
- 2026 -جىلى سۋبسيديالار كولەمى شامامەن 119,3 ميلليارد تەڭگە دەڭگەيىندە جوسپارلانىپ وتىر. دەگەنمەن باستى ماقسات - تىكەلەي سۋبسيديادان جەڭىلدەتىلگەن نەسيەلەۋگە كەزەڭ-كەزەڭمەن كوشۋ، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيسترلىك.
ايتا كەتەيىك، قوستاناي وبلىسىندا بالىق پيتومنيكتەرىنە زاڭسىز تولەنگەن سۋبسيديالار ءوندىرىلدى.
ارۋجان ماحمۋت