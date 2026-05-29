سادىر جاپاروۆ قازاقستان حالقىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى ءساتتى وتكىزۋىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى وتىرىسىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ قازاقستان حالقىن جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋىمەن قۇتتىقتادى.
- قۇرمەتتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆقا جانە قازاقستان تارابىنا بۇگىنگى ءىس-شارانى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىپ، ادەتتەگىدەي جىلى قابىلداعانى ءۇشىن العىس بىلدىرەمىن. ءسىزدى جانە قازاقستان حالقىن كونستيتۋتسيا رەفورماسىن ءساتتى وتكىزگەندەرىڭىزبەن قۇتتىقتايمىن! بۇل تۇرلەنۋدىڭ ءبارىن جان-جاقتى قولدايمىز. ءسىز باسشىلىق ەتىپ وتىرعان ەلىڭىز جاڭا قازاقستاندى قۇرۋ جونىندەگى ماقساتىنىڭ بارىنە جەتەتىنىنە كامىل سەنىمدىمىز، - دەدى قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ باسشىسى.
سونداي-اق ول ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ ورگاندارىنا قازاقستان ءتوراعالىق ەتىپ وتىرعان كەزەڭ الەمدەگى ەكونوميكالىق بايلانىستاردىڭ جاڭا تاسىلدەرگە كوشىپ جاتقان ساتىمەن ءدوپ كەلگەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، استانا قالاسىندا قازاقستان ءتوراعالىعى اياسىندا جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ ەكى كۇندىك وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.