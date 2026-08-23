سادىر جاپاروۆ قاسىم-جومارت توقايەۆتى قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ ءساتتى وتۋىمەن قۇتتىقتادى
بىشكەك. KAZINFORM - قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتى جانە باۋىرلاس قازاق حالقىن قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ ءساتتى وتۋىمەن قۇتتىقتادى، دەپ جازادى قىرعىزستان پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى.
- ازاماتتاردىڭ ەركىن تاڭداۋىنا نەگىزدەلگەن قۇرىلتاي قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىلىگىن نىعايتىپ، قۇقىقتىق جانە قوعامدىق-ساياسي ينستيتۋتتاردى جەتىلدىرۋگە، سونداي-اق ەلدىڭ تۇراقتى الەۋمەتتىك-كونوميكالىق دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوساتىنىنا سەنىمدىمىن. ءسىزدىڭ باسشىلىعىڭىزبەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان جۇيەلى رەفورمالار ەلدىڭ ۇزاق مەرزىمدى مۇددەسىنە ساي كەلىپ، حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا جانە مەملەكەتتىڭ ودان ءارى وركەندەۋىنە باعىتتالعانىن اتاپ وتكىم كەلەدى. قىرعىز-قازاق ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى مەن وداقتاستىعى ەكى ەل حالىقتارىنىڭ يگىلىگى ءۇشىن، سونداي-اق بۇكىل ورتالىق ازياداعى بەيبىتشىلىك، تۇراقتىلىق پەن دامۋعا ۇلەس قوسا وتىرىپ، ودان ءارى نىعايا بەرەتىنىنە سەنەمىن. سىزگە زور دەنساۋلىق، اماندىق جانە مەملەكەتتىك قىزمەتىڭىزگە تابىس، ال باۋىرلاس قازاقستان حالقىنا بەيبىتشىلىك پەن وركەندەۋ تىلەيمىن، - دەلىنگەن پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆتىڭ قۇتتىقتاۋىندا.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ بويىنشا داۋىس بەرۋ اياقتالدى. جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 20:00 دە ەل اۋماعىنداعى سايلاۋ ۋچاسكەلەرى جابىلىپ، كوميسسيالار داۋىستاردى ساناۋعا كىرىستى.
20:00 دەگى جاعداي بويىنشا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋىندا داۋىس بەرۋشىلەر تىزىمىنە ەنگىزىلگەن 9 ميلليون 350 مىڭنان استام سايلاۋشى ءوز تاڭداۋىن جاسادى.