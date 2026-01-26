ق ز
    11:38, 26 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    سايلانعان پرەزيدەنتتىڭ انت بەرۋ كۇنى ناقتىلانادى - ەرلان سارسەمبايەۆ

    استانا. KAZINFORM - سايلانعان پرەزيدەنتتىڭ انت بەرۋ كۇنى سايلاۋ ناتيجەلەرى جاريالانعان كۇنگە بايلانىستى ايقىندالادى. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسىندا ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ ايتتى.

    فوتو: كونستيتۋتسيالىق سوت

    - سايلاۋ وتكىزۋ مەرزىمى مەن ءتارتىبىن وزگەرتۋ پرەزيدەنتتىڭ انت بەرۋ ۋاقىتىنا دا ءتيىستى تۇزەتۋلەر ەنگىزۋدى تالاپ ەتەدى. وسىعان بايلانىستى كونستيتۋتسيانىڭ ءتيىستى بابىندا كورسەتىلگەندەي، انت سايلاۋ قورىتىندىسى جاريالانعان كۇننەن باستاپ، 1 اي ىشىندە بەرىلەدى. بۇل نورمامەن دە ناقتى كۇنتىزبەلىك كۇننەن باس تارتىلىپ، انت بەرۋ كۇنى سايلاۋ ناتيجەلەرى جاريالانعان كۇنگە بايلانىستى ايقىندالادى. سونداي-اق پرەزيدەنتتىڭ مەرزىمنەن بۇرىن قىزمەتىنەن بوساتىلۋى، قىزمەتىنەن شەتتەتىلۋى نەمەسە قايتىس بولۋ جاعدايلارى ەسكەرىلگەن قولدانىستاعى نورمالارعا سايكەس، پرەزيدەنتتىڭ وكىلەتتىگىن وزىنە قابىلداعان تۇلعا انتتى 1 اي ىشىندە بەرۋى ءتيىس، - دەدى ەرلان سارسەمبايەۆ.

    ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، ناقتى مەرزىمنىڭ بەلگىلەنۋى قۇقىقتىق بەلگىسىزدىكتى بولدىرمايدى جانە وكىلەتتىككە كىرىسۋ ءراسىمىنىڭ سوزىلىپ كەتۋىنىڭ الدىن الادى.

    - وسىلايشا، جەدەلدىك پەن لەگيتىمدىلىك اراسىنداعى تەپە-تەڭدىكتى قامتاماسىز ەتەدى. ءبىر جاعىنان باسقارۋ جۇيەسىندە بيلىك ۆاكۋمى تۋىندامايدى. ەكىنشى جاعىنان جوعارى مەملەكەتتىك وكىلەتتىكتەردى قابىلدايتىن ءاربىر تۇلعا حالىق الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگىن جاريا تۇردە كونستيتۋتسيالىق راستاۋ راسىمىنەن وتەدى، - دەدى مينيستر.

    بيلىك جانە ساياسات قازاقستان پرەزيدەنتى كونستيتۋتسيالىق رەفورما
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
