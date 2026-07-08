سايلاۋ زاڭناماسىنا قانداي وزگەرىستەر ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى جانىنداعى ساراپتامالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەس ازىرلەنگەن سايلاۋ زاڭناماسىنداعى وزگەرىستەر تالقىلانىپ جاتىر. وتىرىس بارىسىندا زاڭناماداعى نەگىزگى جاڭاشىلدىقتار تۋرالى ساراپتامالىق كەڭەستىڭ مۇشەسى سنەجاننا يماشيەۆا ايتىپ بەردى.
ونىڭ سوزىنشە، بۇگىنگى وتىرىستىڭ باستى ماقساتى - سايلاۋ زاڭناماسىنا ەنگىزىلگەن جاڭا نورمالاردى تالقىلاپ، ولاردى تاجىريبەدە قولدانۋ تەتىكتەرىن پىسىقتاۋ.
- جالپى سايلاۋ زاڭناماسى جەتكىلىكتى دەڭگەيدە قالىپتاسقان. دەگەنمەن سايلاۋ پروتسەسىندە تۋىندايتىن ماسەلەلەرگە بايلانىستى ونى جەتىلدىرۋ قاجەتتىلىگى تۋىندايدى. سوندىقتان بۇگىن زاڭناماعا ەنگىزىلگەن بارلىق جاڭاشىلدىقتى تالقىلاپ جاتىرمىز، - دەدى سنەجاننا يماشيەۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەنگىزىلگەن وزگەرىستەردىڭ ءبىر بولىگى سايلاۋ پروتسەسىندە كەزدەسكەن پراكتيكالىق ماسەلەلەردى شەشۋگە باعىتتالعان.
- ماسەلەن، اۋماقتىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ مۇشەسى باسقا وڭىرگە كوشكەن نەمەسە ءوز مىندەتىن اتقارا المايتىن جاعدايدا ونىڭ ورنى قالاي جانە قانداي مەرزىمدە تولىقتىرىلاتىنى ناقتى ايقىندالدى. سونىمەن قاتار سوت شەشىمىمەن سىبايلاس جەمقورلىق قۇقىق بۇزۋشىلىعىن جاساعانى انىقتالعان ازاماتتاردىڭ سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ مۇشەسى بولۋىنا جول بەرىلمەيدى، - دەدى ول.
سونداي-اق زاڭنامادا سايلاۋ ناۋقانىن قارجىلاندىرۋ تەتىكتەرىنە قاتىستى تالاپتار كۇشەيتىلگەن.
- ساياسي پارتيالار مەن كانديداتتار ۇگىت-ناسيحات جۇمىستارىن تەك زاڭدا كوزدەلگەن قارجىلاندىرۋ تەتىكتەرى ارقىلى جۇرگىزۋى ءتيىس. سايلاۋ قورىنان تىس قاراجاتتى پايدالانۋعا جول بەرىلمەيدى. بۇل سايلاۋ پروتسەسىنىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى وزگەرىستەردىڭ ءبىرى، - دەدى ساراپتامالىق كەڭەس مۇشەسى.
ەسكە سالايىق، بۇعان لەيىن قۇرىلتاي سايلاۋىنا دايىندىقتىڭ كۇنتىزبەلىك جوسپارى تانىستىرىلعان ەدى.