سايلاۋ قارساڭىندا 8 زاڭبۇزۋشىلىق انىقتالدى: باس پروكۋراتۋرا ۇندەۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM – ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى ەرلان وتەگەنوۆ قازاقستاندىقتارعا ۇندەۋ جاساپ، سايلاۋ كەزىندە قانداي ارەكەتتەرگە تىيىم سالىناتىنىن ەسكەرتتى.
كونستيتۋتسيالىق وكىلەتتىكتەر شەڭبەرىندە پروكۋراتۋرا ورگاندارى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋدىڭ بارلىق كەزەڭىندە زاڭدىلىقتىڭ ساقتالۋىنا جوعارى قاداعالاۋدى جۇزەگە اسىرۋدى جالعاستىرىپ كەلەدى.
سايلاۋ قارساڭىندا 8 زاڭبۇزۋشىلىق تىركەلدى
ەرلان وتەگەنوۆتىڭ سوزىنشە، بۇگىنگى تاڭدا پروكۋراتۋرا ورگاندارى سايلاۋ زاڭناماسىن بۇزۋدىڭ 8 فاكتىسىن تىركەدى، ونىڭ ىشىندە 3 فاكت - سايلاۋعا بايلانىستى قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋعا جانە 5 فاكت - تىيىم سالىنعان كەزەڭدە ۇگىت جۇرگىزۋگە بايلانىستى.
- اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا پروكۋرورلار قىسقارتىلعان تارتىپپەن جەتى جەكە تۇلعانى جانە ءبىر زاڭدى تۇلعانى تارتتى. ولاردىڭ بارلىعى كىناسىن مويىندادى، ارەكەتتەرىنە وكىندى جانە ونلاين-پلاتفورمالارداعى زاڭسىز جاريالانىمدارىن جويدى، - دەدى ول.
22 جانە 23-تامىزدا سايلاۋ الدىنداعى ۇگىتكە تىيىم سالىنادى
باس پروكۋروردىڭ ورىنباسارى ق ر «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ 27-بابى 2-تارماعىنا سايكەس سايلاۋ الدىنداعى ۇگىت 2026-جىلعى 22-تامىزدا، ساعات 00:00 دە اياقتالاتىنىن ەسكە سالدى.
- ق ر «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ 32-بابى 1-تارماعىنا سايكەس داۋىس بەرۋ كۇنى جانە ونىڭ الدىنداعى كۇنى, ياعني 2026-جىلعى 22 جانە 23-تامىزدا كەز كەلگەن سايلاۋ الدىنداعى ۇگىتكە تىيىم سالىنادى. وسىعان بايلانىستى سايلاۋ كوميسسيالارىنىڭ ءۇي-جايلارىنان جانە داۋىس بەرۋگە ارنالعان ءۇي-جايلاردان تىس جەرلەردە بۇرىننان ءىلۋلى تۇرعان باسپا ۇگىت ماتەريالدارىن سول ورىندارىندا قالدىرۋعا بولادى. سول سياقتى ينتەرنەت جەلىسىندە بۇرىن ورنالاستىرىلعان ۇگىت ماتەريالدارىن بۇرىنعى ورىندارىندا قالدىرۋعا بولادى. بۇل رەتتە، بۇرىن ورنالاستىرىلعان ماتەريالداردى ينتەرنەت-رەسۋرستاردىڭ باستى بەتتەرىنە شىعارۋعا جول بەرىلمەيدى. سونداي-اق تولتىرىلعان بيۋللەتەندى فوتو-جانە (نەمەسە) بەينەتۇسىرىلىمگە تۇسىرۋگە جانە ونى داۋىس بەرۋ كۇنى تاراتۋعا تىيىم سالىنادى، - دەپ ەسكەرتتى ۆەدومستۆو باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
ونىڭ ايتۋىنشا، وسى قۇقىقتىق شەكتەۋلەر ساقتالماعان جاعدايدا ۇگىت جۇرگىزۋگە تىيىم سالىنعان كەزەڭدە ونى جۇرگىزگەنى ءۇشىن قر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 102-بابى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلۋى مۇمكىن. اتاپ ايتقاندا جەكە تۇلعالارعا – 15، شىعىن كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنە نەمەسە كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىمدارعا – 20، ورتا كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنە – 25، ءىرى كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنە – 35 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە ايىپپۇل سالۋدى كوزدەيدى.
ساۋالناما، بەيبىت جيىن جانە جالعان اقپاراتقا قاتىستى تالاپتار كۇشەيتىلەدى
سايلاۋ تۋرالى زاڭعا سايكەس داۋىس بەرۋ كۇنىنە دەيىنگى بەس كۇندە جانە سايلاۋ كۇنى ب ا ق پەن ونلاين-پلاتفورمالاردا قوعامدىق پىكىر ساۋالنامالارىنىڭ ناتيجەلەرىن، سايلاۋ قورىتىندىسىنىڭ بولجامدارىن جانە كانديداتتار مەن ساياسي پارتيالارعا قاتىستى باسقا دا زەرتتەۋ ناتيجەلەرىن جاريالاۋعا بولمايدى.
- سونداي-اق سايلاۋ كۇنى داۋىس بەرۋگە ارنالعان ءۇي-جايدا نەمەسە پۋنكتتە قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋعا تىيىم سالىنادى. كورسەتىلگەن قۇقىقتىق تالاپتاردى بۇزۋ ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 120-بابىنىڭ 2-بولىگى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا اكەپ سوعادى (جەكە تۇلعالارعا – 10، زاڭدى تۇلعالارعا – 25 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە ايىپپۇل)، - دەيدى ەرلان وتەگەنوۆ.
سونىمەن قاتار ق ر «قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا بەيبىت جينالىستاردى ۇيىمداستىرۋ جانە وتكىزۋ ءتارتىبى تۋرالى» زاڭىنىڭ ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋ قاجەت، وعان سايكەس جينالىستاردى، ميتينگىلەردى جانە پيكەتتەردى ۇيىمداستىرۋ جانە وتكىزۋ ءۇشىن حابارلاما جاساۋ ءتارتىبى، ال دەمونستراتسيالار مەن شەرۋلەر ءۇشىن كەلىسۋ ءتارتىبى كوزدەلگەن.
- جوعارىدا كورسەتىلگەن بەلگىلەنگەن ءتارتىپتى بۇزا وتىرىپ وتكىزىلەتىن بەيبىت جينالىستاردى ۇيىمداستىرعانى جانە ولارعا قاتىسقانى ءۇشىن ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 488-بابى بويىنشا ايتارلىقتاي مەرزىمگە قاماققا الۋعا دەيىنگى جازا كوزدەلگەن. ەگەر بۇل ارەكەتتەر ازاماتتاردىڭ، ۇيىمداردىڭ، قوعامنىڭ نەمەسە مەملەكەتتىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىنە ەلەۋلى زيان كەلتىرۋمەن ۇشتاسسا، قىلمىستىق جاۋاپتىلىق تۋىندايدى (ق ك- ءنىڭ 400-بابى)، - دەپ ەسكەرتتى باس پروكۋروردىڭ ورىنباسارى.
ەرلان وتەگەنوۆ ماسس-مەديادا جالعان مالىمەتتەر مەن قۇقىققا قايشى كونتەنتتىڭ تاراتىلۋىنا ەرەكشە نازار اۋداردى. ونىڭ سوزىنشە، ول ءۇشىن قاۋىپتىلىك دارەجەسىنە جانە كەلتىرىلگەن زيانعا قاراي قىلمىستىق كودەكستىڭ 274-بابى بويىنشا قىلمىستىق جاۋاپتىلىق تا، اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 456-2-بابى بويىنشا اكىمشىلىك جازا دا كوزدەلگەن.
ق ر باس پروكۋراتۋراسى زاڭدىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ جانە قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا سايلاۋ پروتسەسىنىڭ بارلىق قاتىسۋشىسىن اتالعان زاڭ تالاپتارىن ساقتاۋعا جانە قۇقىققا قايشى ارەكەتتەرگە جول بەرمەۋگە شاقىرادى.
بۇدان بۇرىن قۇرىلتاي سايلاۋى كۇنى 16 ساعاتتىق جالپىۇلتتىق online-مارافون وتەتىنىن جازعانبىز.