سايلاۋ كۇنىندە بولجام ناتيجەلەرىن جاريالاۋعا تىيىم سالىنادى – و س ك
استانا. قازاقپارات – 23-تامىزدا وتەتىن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ كۇنىندە بولجام ناتيجەلەرىن جاريالاۋعا شەكتەۋ قويىلادى. بۇل تۋرالى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ وتىرىسىندا كوميسسيا مۇشەسى ءلاززات سۇيىندىك ءمالىم ەتتى.
- 22-تامىز تىنىشتىق كۇنى ەكەنىن ەسكە سالعىم كەلەدى. وسى كۇنى جانە داۋىس بەرۋ كۇنى كەز كەلگەن سايلاۋ الدىنداعى ۇگىت جۇرگىزۋگە تىيىم سالىنادى. بۇل رەتتە بۇرىن ورنالاستىرىلعان ۇگىت ماتەريالدارى ءوز ورىندارىندا قالدىرىلۋى مۇمكىن. اتاپ ايتقاندا، سايلاۋ كوميسسيالارىنىڭ ءۇي-جايلارى مەن داۋىس بەرۋگە ارنالعان ءۇي-جايلاردان تىس جەرلەردە بۇرىن ورنالاستىرىلعان باسپا ۇگىت ماتەريالدارى بۇرىنعى ورىندارىندا ساقتالۋى مۇمكىن، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، وسىعان ۇقساس ءتارتىپ ينتەرنەت جەلىسىندە ورنالاستىرىلعان ماتەريالدارعا دا قولدانىلادى. بۇعان دەيىن ينتەرنەت جەلىسىندە ورنالاستىرىلعان ۇگىت ماتەريالدارى بۇرىنعى ورىندارىنا ساقتالۋى مۇمكىن. ءبىراق ولاردى ينتەرنەت-رەسۋرستاردىڭ باستى بەتتەرىنە شىعارۋعا جول بەرىلمەيدى.
- ساۋالدار مەن بولجامداردىڭ ناتيجەلەرىن جاريالاۋعا بايلانىستى شەكتەۋلەرگە دە ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەت. قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋ ناتيجەلەرىن، سايلاۋ ناتيجەلەرىنىڭ بولجامدارىن، سايلاۋعا بايلانىستى وزگە دە زەرتتەۋلەردىڭ كانديداتتاردى نەمەسە ساياسي پارتيالاردى قولداپ داۋىس بەرۋ ناتيجەلەرىنىڭ بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جانە ونلاين-پلاتفورمالاردا داۋىس بەرۋ كۇنىنە دەيىنگى 5 كۇن ىشىندە جانە داۋىس بەرۋ كۇنى جاريالانۋىنا جول بەرىلمەيدى. داۋىس بەرۋ كۇنى تىكەلەي ساۋال سالۋعا دا شەكتەۋلەر بەلگىلەنگەن. سايلاۋ كۇنى داۋىس بەرۋگە ارنالعان ءۇي-جايدا نەمەسە پۋنكتە قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋعا تىيىم سالىنادى. سونىمەن قاتار، داۋىس بەرۋگە ارنالعان ءۇي-جايدان نەمەسە پۋنكتەن تىس جەرلەردە ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىن حاباردار ەتكەن ۇيىمدار ەكزيتپول ساۋالدارىن جۇرگىزە الادى، - دەدى ءلاززات سۇيىندىك.
ايتا كەتەيىك، قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ بارىسىن 777 حالىقارالىق بايقاۋشى قاداعالايدى. ونىڭ ىشىندە 160 بايقاۋشى 42 شەت مەملەكەتتەن، ال 617 بايقاۋشى 13 حالىقارالىق ۇيىمنان تىركەلگەن.