سايلاۋ ۋچاسكەلەرى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى سايلاۋىن وتكىزۋگە دايىن - ءابدىروۆ
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى بارلىق سايلاۋ ۋچاسكەسى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى سايلاۋىن وتكىزۋگە دايىن. بۇل تۋرالى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ ءمالىم ەتتى.
- اۋماقتىق سايلاۋ كوميسسيالارىنىڭ بۇگىن ۇسىنعان ەسەپتەرىن قورىتىندىلاي كەلە، سايلاۋعا دايىندىق بويىنشا نەگىزگى ۇيىمداستىرۋشىلىق جانە پراكتيكالىق جۇمىستارىنىڭ ورىندالعانىن اتاپ وتكىم كەلەدى. جالپى، اۋماقتىق سايلاۋ كوميسسيالارىنىڭ اقپاراتىنا سايكەس رەسپۋبليكا بويىنشا بارلىق سايلاۋ ۋچاسكەلەرى داۋىس بەرۋ كۇنىنە دايىن. ونىڭ ىشىندە مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتاردىڭ سايلاۋ قۇقىقتارىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قاجەتتى جاعدايلار دا قامتاماسىز ەتىلدى، - دەدى ول كوميسسيا وتىرىسىندا.
وسى رەتتە نۇرلان ءابدىروۆ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ وكىلدەرىن، اكىم اپپاراتتارىنىڭ باسشىلارىن سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنىڭ ۇيىمداستىرۋشىلىق-تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتىلۋىنە بايلانىستى قالعان ماسەلەلەردى تولىق اياقتاپ، ولاردىڭ تۇراقتى جۇمىس ىستەۋىنە قاجەتتى جاعدايلاردى قامتاماسىز ەتۋگە شاقىردى.
- اۋماقتىق سايلاۋ كوميسسيالارىنىڭ باسشىلارى، دايىندىقتىڭ نەگىزگى كەزەڭى اياقتالعانمەن، قالعان ماسەلەلەر مەن بۇرىن بەرىلگەن تاپسىرمالاردىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋدان شىعارماڭىزدار. زاڭنامادا سىزدەرگە بەرىلگەن وكىلەتتىكتەر اياسىندا وسى جۇمىستى ءتيىستى دەڭگەيدە ۇيلەستىرىپ، داۋىس بەرۋ ءراسىمىنىڭ جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلۋىن قامتاماسىز ەتۋدى سۇرايمىن. ەندىگى باستى مىندەت - اتقارىلعان اۋقىمدى جۇمىستى زاڭ تالاپتارىنا سايكەس اشىق ءارى ۇيىمداسقان تۇردە وتكىزىلەتىن داۋىس بەرۋ پروتسەسىمەن قامتاماسىز ەتۋ، - دەدى و س ك ءتوراعاسى.
ايتا كەتەيىك، قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ بارىسىن 777 حالىقارالىق بايقاۋشى قاداعالايدى. ونىڭ ىشىندە 160 بايقاۋشى 42 شەت مەملەكەتتەن، ال 617 بايقاۋشى 13 حالىقارالىق ۇيىمنان تىركەلگەن.