سايلاۋ-2026: شەتەلدە جۇرگەن 228 وتانداسىمىز داۋىس بەردى
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى سايلاۋىندا 11 مىڭنان استام وتانداسىمىز شەت ەلدە داۋىس بەرەدى. قازىرگى ۋاقىتتىڭ ولاردىڭ 228 ءى تاڭداۋ جاساپ ۇلگەردى. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ارمان يسەتوۆ ءمالىم ەتتى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايى دەپۋتاتتارىن سايلاۋعا شەتەلدە جۇرگەن ازاماتتارىمىزدىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇقىعىن جۇزەگە اسىرۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قازاقستاننىڭ شەتەلدەگى مەكەمەلەرىنىڭ جانىنان 61 مەملەكەتتە 79 سايلاۋ ۋچاسكەسى قۇرىلدى. تىركەلگەن سايلاۋشىلاردىڭ جالپى سانى - 11402 ادام. ساعات 08:00 دەگى جاعداي بويىنشا شەتەلدە 26 سايلاۋ ۋچاسكەسى اشىلدى. العاشقى بولىپ داۋىس بەرۋدى توكيو مەن سەۋل قالالارىنداعى وتانداستارىمىز باستادى. جالپى وسى ۋاقىتقا دەيىن سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنە كەلىپ، داۋىس بەرگەندەر سانى - 228 ادام، = دەدى ارمان يسەتوۆ.
ساعات 07:00 دەگى جاعداي بويىنشا وڭىرلەردە 10363 سايلاۋ ۋچاسكەسى داۋىس بەرۋگە كىرىستى. قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىستى بارلىق جاڭالىقپەن مىنا سىلتەمەگە ءوتىپ وقي الاسىزدار. ەلىمىزدە تاريحي قۇرىلتاي سايلاۋىندا 145 دەپۋتاتتىق مانداتقا «ادىلەت»، ج س د پ، «بايتاق»، ق ح پ، «اۋىل» پارتياسى، «اق جول» جانە Respublica - بارلىعى 7 پارتيادان 545 كانديدات تىركەلگەن.