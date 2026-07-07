ساياسي تاۋەكەلدەردەن قورعايتىن تەتىك - ساراپشى كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ شەشىمىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ كونستيتۋتسيالىق سوتقا جۇگىنىپ، جوعارعى مەملەكەتتىك بيلىككە قاتىستى كونستيتۋتسيالىق نورمالارعا رەسمي تۇسىندىرمە بەرۋدى سۇراعان بولاتىن.
وسىعان بايلانىستى ساراپشى عازيز ابىشيەۆ ءوزىنىڭ Telegram ارناسىندا پىكىر ءبىلدىردى.
اتاپ ايتقاندا، پرەزيدەنتتىڭ ءوتىنىشىن قاراۋ قورىتىندىسى بويىنشا كونستيتۋتسيالىق سوت ءبىرقاتار كونستيتۋتسيالىق نورمالارعا رەسمي تۇسىندىرمە بەرگەن.
- 2026-جىلعى كونستيتۋتسيانىڭ 43-بابىنىڭ 1-تارماعىن، 72-بابىنىڭ 2 جانە 3-تارماقتارىن، 83-بابىنىڭ 1-تارماعىن جانە 84-بابىنىڭ 3-تارماعىن وسى كونستيتۋتسيالىق نورمالاردا اتالعان لاۋازىمداردى 1995-جىلعى كونستيتۋتسياعا سايكەس اتقارىپ جۇرگەن ادامدار 2026-جىلعى كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن ءتيىستى قىزمەتكە سايلانۋى نە لاۋازىمعا تاعايىندالۋى مۇمكىن دەپ ءتۇسىنۋ كەرەك. سونىمەن قاتار اتالعان كونستيتۋتسيالىق نورمالاردا بەلگىلەنگەن شەكتەۋلەردى قولدانۋ ماقساتى تۇرعىسىنان مۇنداي ادامداردىڭ 2026-جىلعى كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن ءتيىستى قىزمەتكە سايلانۋى نە لاۋازىمعا تاعايىندالۋى العاش رەت سايلانۋ نە تاعايىندالۋ دەپ ەسەپتەلەدى، - دەلىنگەن كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ تاراتقان حابارلاماسىندا.
عازيز ابىشيەۆتىڭ پىكىرىنشە، بۇل تۇسىندىرمە پرەزيدەنتتىڭ وكىلەتتىك مەرزىمىن ءبىر رەت جەتى جىلمەن شەكتەيتىن نورما قازىرگى مەملەكەت باسشىسىنا قولدانىلمايتىنىن كورسەتەدى. ساراپشى اتالعان شەكتەۋ كەلەسى پرەزيدەنتتىك سايلاۋدان باستاپ بارلىق كانديداتتارعا بىردەي قولدانىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- جوسپارعا سايكەس كەلەسى پرەزيدەنت سايلاۋى ءۇش جىلدان كەيىن، ياعني 2029-جىلدىڭ قىركۇيەگىندە ءوتۋى ءتيىس. وسى تۇرعىدان العاندا، كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ تۇسىندىرمەسى ساياسي جۇيەنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتەتىن وزىندىك كونستيتۋتسيالىق تەتىك رەتىندە قاراستىرىلۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار تۇسىندىرمەگە سايكەس، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ الداعى پرەزيدەنتتىك سايلاۋعا كانديدات رەتىندە قاتىسۋعا قۇقىعى بار. الايدا بۇل ونىڭ مىندەتتى تۇردە سايلاۋعا تۇسەتىنىن بىلدىرمەيدى. ءبىراق مۇنداي قۇقىقتىڭ بولۋى ونىڭ قولىنداعى ماڭىزدى ساياسي تەتىك بولىپ قالا بەرەدى، - دەلىنگەن ونىڭ حابارلاماسىندا.
سونىمەن قاتار ساراپشى كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ تۇسىندىرمەسىنەن اتالعان ورگان سۋديالارىنا قاتىستى دا قورىتىندى جاساۋعا بولاتىنىن ايتتى.
- زاڭعا سايكەس ولار ءبىر عانا سەگىز جىلدىق مەرزىمگە تاعايىندالادى. الايدا كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ تۇسىندىرمەسىنە سايكەس، قازىرگى سۋديالار جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن تاعى ءبىر رەت، ياعني تاعى ءبىر عانا سەگىز جىلدىق مەرزىمگە تاعايىندالا الادى، - دەپ تۇيىندەدى ساراپشى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ تولىققاندى كۇشىنە ەنۋىنە قاجەتتى بارلىق نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق بازا قالىپتاستىرىلعانىن جازعانبىز.