ساياسي كوشباسشىلىق ءوزارا تۇسىنىستىك پەن قۇرمەتتەن تۇرادى - قاسىم-جومارت توقايەۆ
نيۋ-يورك. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى اياسىنداعى جالپى دەباتتا كەيبىر ساياساتكەردىڭ جاۋاپكەرشىلىكتەن جۇرداي مالىمدەمەلەرىن سىنعا الدى.
- قازىرگى گەوساياسي شيەلەنىسكە قاراپ، كەيبىر ساياساتكەرلەر «وركەنيەتتەر قاقتىعىسىنان قاشىپ قۇتىلا المايمىز» دەگەن پىكىر ايتىپ ءجۇر. الايدا مۇنداي الاۋىزدىق تاعدىردىڭ جازۋى ەمەس، ولاردىڭ ساياسي تاڭداۋى، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى عىلىم، مەديتسينا، سپورت، ءدىن جانە مادەنيەت سياقتى جاھاندىق يگىلىكتەر گەوساياسي ءبولىنىستىڭ قۇرالىنا اينالماۋعا جانە سانكسيا سالۋعا سەبەپ بولماۋ كەرەگىن باسا ايتتى.
- ادامزات ومىرىندەگى بۇل ىزگى قۇندىلىقتار ءبىزدى گۋمانيزم يدەياسىنا بىرىكتىرەدى. ساياساتكەرلەر جاۋاپكەرشىلىكتەن جۇرداي مالىمدەمە جاساعاندا نەمەسە ءدىن مەن بولمىستى ساياسي ۇپايىن تۇگەندەۋ ءۇشىن بۇرا تارتىپ، اعات ارەكەتكە بارعاندا سەنىمگە سەلكەۋ ءتۇسىپ، بەيبىتشىلىككە ۇمتىلعان ەرىك-جىگەر جاسيدى. انىعىندا، ساياسي كوشباسشىلىق - ءبىر-بىرىنە كۇمان-كۇدىكپەن قاراپ، مەنمەندىك تانىتۋ ەمەس، ءوزارا تۇسىنىستىك پەن قۇرمەتتەن تۇرادى. الەمگە تىرەك بولىپ تۇرعان تولەرانتتىلىق پەن پاراساتتىلىق زاڭ ۇستەمدىگىنە ارقا سۇيەۋى قاجەت، - دەيدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، بۇگىن مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتتىڭ اشىلۋىنا قاتىسىپ جاتىر. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ت م د ەلدەرى باسشىلارىنىڭ ىشىندە ءبىرىنشى بولىپ ءسوز سويلەدى. جيىنعا بارلىعى 97 مەملەكەت باسشىسى قاتىسىپ وتىر.