ساياسي جاۋاپكەرشىلىك ەندى بۇكىل پارتياعا جۇكتەلەدى - ينديرا اۋباكىروۆا
استانا. KAZINFORM - بۇگىن و س ك جانىنداعى ساراپتامالىق كەڭەستىڭ التىنشى وتىرىسىندا جاڭا كونستيتۋتسيا جاعدايىنداعى سايلاۋ زاڭناماسىن ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
جيىندا كەڭەس مۇشەسى ينديرا اۋباكىروۆا جاڭا زاڭناما ساياسي پارتيالاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتەتىنىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، ەندى سايلاۋشىنىڭ تاڭداۋى جەكە كانديداتپەن شەكتەلمەيدى.
- بۇعان دەيىن سايلاۋ پروتسەسىندە نەگىزگى نازار جەكە كانديداتقا اۋدارىلىپ كەلسە، ەندى ساياسي پارتيانىڭ ورنى ايقىندالا ءتۇستى. سايلاۋشى تەك ادامعا عانا داۋىس بەرمەيدى. ول ءوزىنىڭ ءومىرىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان يدەيالارعا، قۇندىلىقتارعا جانە سول يدەيالاردى جۇزەگە اسىراتىن كومانداعا تاڭداۋ جاسايدى. وسىلايشا، ازامات بەلگىلى ءبىر پارتيانىڭ ەلدى باسقارۋعا قانشالىقتى دايىن ەكەنىنە باعا بەرەدى. شىن مانىندە، ول تاڭداۋىن جەكە كانديداتپەن عانا ەمەس، ساياسي پارتيامەن بايلانىستىرادى، - دەدى ينديرا اۋباكىروۆا.
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، وسى وزگەرىستەردەن كەيىن ءار كانديداتقا قويىلاتىن تالاپ تا وزگەرەدى.
- ءار كانديدات ەندى جەكە ساياسي تۇلعا عانا ەمەس، پارتيانىڭ بەت-بەينەسى. سوندىقتان ءبىر دەپۋتاتتىڭ جىبەرگەن قاتەسى بۇكىل پارتيانىڭ قاتەسى رەتىندە قابىلدانادى. ساياسي جاۋاپكەرشىلىك جەكە اداممەن عانا شەكتەلمەيدى. ول بۇكىل پارتياعا جۇكتەلەدى. پارتيا ءوز پارلامەنتتىك كومانداسى ءۇشىن تەك سايلاۋ وتكەن كۇنى ەمەس، بۇكىل وكىلەتتىك مەرزىمى بويى جاۋاپ بەرەدى، - دەدى ول.
سونىمەن قوسا، ساراپشىلار جاڭا كونستيتۋتسيالىق جاعدايداعى سايلاۋ قۇقىعىن دامىتۋ ماسەلەلەرىن، قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋدى وتكىزۋدىڭ ەرەكشەلىكتەرىن، سايلاۋ الدىنداعى ۇگىتتى قۇقىقتىق رەتتەۋدى، ازاماتتاردىڭ سايلاۋ قۇقىقتارىن ىسكە اسىرۋ كەپىلدىكتەرىن كەڭەيتۋدى، سونداي-اق سايلاۋدى قارجىلاندىرۋ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرىن قاراستىردى.
تالقىلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا قاتىسۋشىلار جاڭارتىلعان زاڭنامانى ءتيىمدى ىسكە اسىرۋ جاڭا قۇقىقتىق تەتىكتەردى ءبىرىزدى ءتۇسىنۋدى جانە ولاردى سايلاۋ پروتسەسىنىڭ بارلىق قاتىسۋشىلارى تاراپىنان دايەكتى تۇردە قولدانۋدى تالاپ ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. ساراپشىلاردىڭ ۇسىنىستارى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ سايلاۋدى دايىنداۋ جانە وتكىزۋ جونىندەگى الداعى جۇمىسى بارىسىندا قارالاتىن بولادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇگىن استانادا ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى جانىنداعى ساراپتامالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەس ازىرلەنگەن سايلاۋ زاڭناماسىنداعى وزگەرىستەر تالقىلانىپ جاتىر.