ساياسي پارتيالار نەنى ەسكەرۋى كەرەك - ساياساتتانۋشى پىكىرى
استانا. KAZINFORM - ساياسات تانۋشى ينديرا رىستينا «قۇرىلتاي سايلاۋى: كونستيتۋتسيالىق نەگىزدەر جانە ساياسي ترانسفورماتسيا» دەگەن اتاۋمەن ۇيىمداستىرىلعان ساراپشىلار الاڭىندا ساياسي پارتيالار ءۇشىن ەڭ باستى نارسە يدەولوگيا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ساياسي پارتيالاردىڭ يدەولوگيالىق نەگىزى وتە ماڭىزدى. ساياسات تانۋ عىلىمىندا يدەولوگيالىق ولشەمدى انىقتاعاندا، ءداستۇرلى تۇردە ءۇش ۇعىم قولدانىلادى: ورتالىق پارتيالار، وڭشىل پارتيالار جانە سولشىل پارتيالار. قازاقستاندا ساياسي پارتيالارعا «وڭشىل» نە «سولشىل» دەپ ناقتى باعا بەرۋ قيىن. سەبەبى بىزدە تازا سولشىل نە تازا وڭشىل پارتيالار جوق. ولاردى ۇستانىمدارىنا بايلانىستى ورتاشا سولشىل نەمەسە ورتاشا وڭشىل ورتالىق پارتيالار دەپ اتاۋعا بولادى. ەلىمىزدەگى پارتيالاردىڭ باعدارلامالارىن سارالاساق، بارلىعى ۇقساس ەكەنىن بايقايمىز. ءبارى دە ورتاق ينديكاتورلارعا نەگىزدەلگەن. مىسالى، بارلىعى الەۋمەتتىك جاعدايدى جاقسارتىپ، ەكونوميكانى ارى قاراي دامىتقىسى كەلەدى جانە ادامي كاپيتالعا نازار اۋدارادى. جالپىعا ورتاق ۇستانىمدار ساياسي پارتيالاردا ءالى كۇنگە دەيىن بار. ولار يدەلوگيالىق نەگىزىن، ۇستانىمدارىن قۇراستىرمايىنشا، ءداستۇرلى، تۇراقتى ەلەكتوراتىن دا قالىپتاستىرا المايدى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ساياساتتانۋشىنىڭ سوزىنشە، قازاقستاندىق قوعام ءبىرتۇتاس ەمەس، سەگمەنتتەلگەن. داۋىس بەرۋشىلەردىڭ اراسىندا قوعامنىڭ ءارتۇرلى تابى مەن توبىنان شىققان وكىلدەر بار. سوندىقتان پارتيالار ءار ايماققا، ءار بۋىنعا، ت. ب. قوعام وكىلدەرىنە ۇسىنىستارىن دايىنداۋى قاجەت.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ساياساتتانۋشى ساياسي پارتيالار پوپۋليزمگە سالىنباۋى كەرەكتىگىن ايتقان ەدى.