ساياسات تانۋشى: جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ اۆتورى - حالىق
استانا. KAZINFORM - جاڭا اتا زاڭ جوباسىن جاساۋعا ءبىر شوعىر ماماندار توبى عانا ەمەس، قالىڭ ەل اتسالىستى. بۇل تۋرالى ساياساتتانۋشى، كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيا مۇشەسى مارات شيبۇتوۆ «كونستيتۋتسيالىق رەفورما جانە قوعامدىق ديالوگ: كەلەشەككە باعدار» اتتى ساراپشىلار الاڭىندا مالىمدەدى.
- نەگىزىندە، جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ اۆتورى - تەك قانا جۇمىس توبىنىڭ 33 مۇشەسى مەن كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ 130 مۇشەسى عانا ەمەس. Egov جانە eOtinish ارقىلى ۇسىنىستارىن جەتكىزگەن 10 مىڭنان استام ازامات تا - قۇجاتتىڭ اۆتورى. ويتكەنى، ءبىز ولاردىڭ دا تالاپ-تىلەكتەرىن ەسكەردىك، - دەدى ول.
ساياسات تانۋشىنىڭ سوزىنشە، جاڭا اتا زاڭ جوباسى، وسىلايشا، تار شەڭبەردە عانا تالقىلانباي، مىڭداعان ادامنىڭ قاتىسۋىمەن دايىندالدى.
- ەندى ارى قاراي قۇجات رەفەرەندۋمدا جالپىحالىقتىق داۋىس بەرۋ ناتيجەسىندە قولداۋ تاپسا، بەكىتىلەدى. رەفەرەندۋمدا، زاڭ بويىنشا، داۋىس بەرۋشىلەردىڭ جارتىسىنان استامى قاتىسۋى كەرەك. دەمەك، قابىلدانعان جاعدايدا، جاڭا كونستيتۋتسيانى ءبىر توپ ساراپشى عانا ەمەس، قالىڭ ەل قولداعان بولىپ ەسەپتەلەدى. حالىقتىڭ ساياسي ۇدەرىستەرگە قاتىسۋى دەگەن - وسى، - دەپ تۇيىندەدى م. شيبۇتوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ وزەگى ادام جانە ادام قۇقىقتارى ەكەنىن جازعانبىز.