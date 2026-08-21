ساياسات نۇربەك الداعى وزگەرىس جايىندا: مينيسترلىكتىڭ ءار مامانىنا دەموگرافيا دەرەكتەرىن وقۋدى تاپسىردىم
استانا. KAZINFORM - قازاقستان دەموگرافيالىق وسىمگە دايىن بولۋى كەرەك. بۇل تۋرالى ەلوردادا «بولاشاق بەينەسى: ناتيجەدەن - جاڭا ستراتەگياعا» اتتى فورۋمدا ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ءمالىم ەتتى.
- شىن مانىندە، كوپ سالادا - ادامي كاپيتالدا، ەكونوميكالىق دامۋدا، ينفراقۇرىلىمدىق دامۋدا ماقساتىمىزدى ساپالىق كورسەتكىشتەرگە ەمەس، ساندىق كورسەتكىشتەرگە باعىتتايمىز. جالپى، ەلدە قولجەتىمدىلىكتى كوتەردىك، مەكتەپتەردىڭ سانى كوبەيدى. ادامي كاپيتال باعىتىندا ۇلكەن شارالار اتقارىلدى، ۇلكەن رەسۋرستار بەرىلدى. سوندىقتان مىنا قازىرگى ءبىزدىڭ ادامي كاپيتال يندەكسىندە دە ءوسۋىمىز، ياعني 190 ەلدىڭ ىشىندە 60 تىققا كىرۋىمىز دە سول ۇلكەن شارالاردىڭ، سول ۇلكەن رەسۋرستاردىڭ ارقاسىندا، - دەدى س. نۇربەك.
سونىمەن قاتار مينيستر ەلدەگى دەموگرافياعا توقتالدى.
- دەموگرافيا - ول وتە اياۋسىز كۇش. ءتورت جىلدان استام مينيستر قىزمەتىن اتقارىپ ءجۇرمىن. ارىپتەستەرىمدى جيناپ، دەموگرافيا وقۋلىعىن وقىپ شىعۋدى تاپسىردىم. نەگە دەسەڭىز، دەموگرافيانى كەز كەلگەن مەملەكەتتىك قىزمەتتە جۇرگەن، مەملەكەتتىك باسقارۋمەن اينالىسقان ادام، اسىرەسە الەۋمەتتىك ءارى ەكونوميكالىق دامۋ سالاسىندا ءتۇسىنۋى كەرەك. ادامدار سانىنىڭ ءوسۋى نەمەسە حالىقتىڭ ازايۋى - ءبارى ەكونوميكالىق دامۋعا تىكەلەي اسەر ەتەدى: ەڭبەك نارىعىنا، تۇتىنۋشى نارىعىنا، رەسۋرستارعا، ينفراقۇرىلىمعا، الەۋمەتتىك ساياساتقا. ءقازىر الەمدە ەكى عانا ايماق بار جانە بۇل وڭىرلەردە بالالاردىڭ سانى تۇراقتى ءوسىپ كەلە جاتىر. ول - افريكا جانە ءبىزدىڭ ايماعىمىز - ورتالىق ەۋرازيا. سوندىقتان باسقا ەلدەردە - ازيادا، امەريكادا ءىس جۇزىندە توقتاپ قالدى. جاپونيادا 122 ميلليون ادام بار. بىلتىر جاپونيادا 671 مىڭ بالا دۇنيەگە كەلدى. قازاقستاندا 20,5 ميلليون ادام تۇرىپ جاتىر، 2025 -جىلى بىزدە 300 مىڭنان استام بالا دۇنيەگە كەلدى. اتاپ ايتقاندا، قازاقستاندا حالىقتىڭ سانى 6 ەسە از، ءبىراق كەمىندە جاپونيانىڭ ءبىر جىلدا تۋعان بالالارىنىڭ جارتىسى ءبىزدىڭ ەلدە دۇنيەگە كەلدى. ال وزبەكستاندا حالىقتىڭ سانى جاپونيادان 4 ەسە از، ءبىراق دۇنيەگە كەلگەن بالا سانى 200-300 مىڭعا ارتىق. بۇل ءوز كەزەگىندە قۋانتاتىن جاعداي، - دەدى ۆەدومستو باسشىسى.
وسى ورايدا ول كەيىنگى 5 جىلدا قازاقستاندا 996700 ادام دۇنيەگە كەلگەنىن، 2022 -جىلمەن سالىستىرعاندا 5 پايىزدان استام ءوسىم بولعانىن ايتتى.
- سوندىقتان بۇل دەموگرافيالىق وسىمگە ءبىز دايىندالۋىمىز كەرەك. سوعان ءبىزدىڭ ينفراقۇرىلىم دايىندالىپ جاتىر. قازىر ورتا بىلىمگە دەموگرافيانىڭ اسەرى مول. سوڭعى بەس جىلدىڭ ىشىندە 1 ميلليون ورىنعا 1 مىڭ 242 مەكتەپ پايدالانۋعا بەرىلدى. كەيىنگى 4 جىلدىڭ ىشىندە 4 ەسەگە وقۋ ورىندارىنىڭ تاپشىلىعىن قىسقارتتىق. الايدا ءالى دە 248 مىڭعا جۋىق ورىن تاپشىلىعى بار، - دەدى ساياسات نۇربەك.