ساياسات نۇربەك لاتىن الىپبيىنە كوشۋ مەرزىمى تۋرالى: ءسال سابىر ساقتاڭىزدار
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ەرمۇرات باپي جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋعا ارنالعان پارلامەنتتىك تىڭداۋدا ۇكىمەت مۇلەلەرىنەن قازاقستان قاشان لاتىن الىپبيىنە تولىققاندى كوشەتىنىن سۇرادى.
- بۇل قارىپ - Microsoft-تىڭ ءبىرىڭعاي باعدارلامالىق پلاتفورماسىنا شىعاتىن توتە جول. ءبىز قازىر كيريلليتسادا وتىرمىز. ونىڭ ىشىندەگى 12 ءتول ءارپىمىز باعدارلاماعا تۇسىنىكسىز. قازىر ءبىز قازاق، ورىس، اعىلشىن ءتىلىن قاتار پايدالانۋدىڭ سالدارىنان وراسان زور شىعىن تارتىپ جاتىرمىز. كوشەنىڭ اتاۋىن دا، جولداعى بەلگىلەردى دە، ءبارىن ءۇش تىلدە جازامىز. ونىڭ ءبارى - زور شىعىن. Google ،Microsoft ،You Tube سياقتى پلاتفورمالار قازاق ءتىلىن قابىلداۋعا دايىن. ءبىراق ولارعا ءبىرتۇتاس ستاندارت قاجەت. بۇل جونىندە ساراپشىلاردىڭ اقپاراتى جەتەرلىك. لاتىن قارپى - قازاق ءتىلىن الەمدىك جۇيەگە تىكەلەي قوساتىن توتە جول، قازاق ءتىلىن تاۋەلسىز ءتىل ەتەتىن مۇمكىندىك. لاتىن قارپىنە قاشان كوشەتىنىمىز تۋرالى مەملەكەتتىك جوسپارىمىز بار ما؟ بۇل ماسەلەنى ساياسي شەشىم شىعاراتىن پرەزيدەنتتىڭ الدىنا قوياتىنداي ويلارىڭىز بار ما، - دەدى ول.
دەپۋتات جاڭا قازاقستانعا لاتىن ءالىپبيى اۋاداي قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
- جاڭا عانا حەنريك فون شەيل مىرزا (دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ ساراپشىسى، ەۋروپالىق وداقتىڭ جاساندى ينتەللەكت تۋرالى زاڭىن ازىرلەۋشىلەر توبىنىڭ مۇشەسى) جاساندى ينتتەلەكتىنى بيو رەۆليۋتسيا دەپ اتادى. لاتىن قارپىن كوشپەسەك، جۋىقتا وسى بيوريەۆوليۋتسيانىڭ سوڭىندا ءبىر اياعىمىز اقساڭداپ قالامىز. لاتىن قارپىنىڭ وسى وتىرعانداردىڭ ىشىندە كوبىمىزگە قاجەت بولماۋى مۇمكىن. ول جاس ۇرپاققا كەرەك، جاڭا قازاقستانعا كەرەك، - دەدى ەرمۇرات باپي.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك بۇل جۇمىس جوسپار بويىنشا، جۇيەلى تۇردە اتقارىلىپ جاتقانىن ءالىم ەتتى.
- بۇل جۇمىس بىرنەشە جىل بويى، جۇيەلى تۇردە اتقارىلىپ كەلە جاتىر. بىرنەشە نۇسقالارى دا شىقتى. قازىرگى تاڭدا بىرنەشە توپ، ءتىل تانۋشىلار، لينگۆيست، فيلولوگ عالىمدار ءالى ءبىر ماملەگە كەلمەدى. مەن ناقتى ايتايىن سىزگە. بۇل جۇمىستى ءبىزدىڭ مينيسترلىك ۇيلەستىرىپ وتىر. وتە كوپ سالدارى شىقتى. ونىڭ ىشىندە ءوزىڭىز ايتقان تسيفرلىق ماسەلەلەر دە بار. بۇكىل قۇجات اينالىمىن، كوشە اتاۋلارىن، ءبارىن جاڭا الىپبيگە كوشىرۋ ۇلكەن ەكونوميكالىق شىعىندارعا اكەلەدى. وسىنىڭ ءبارىن ەسكەرە وتىرىپ، عىلىمي، فونەتيكالىق، ورفوگرافيالىق، ورفوەپيالىق تۇرعىدان ولشەپ قانا كوشەمىز. سوندىقتان ءسال سابىر ساقتاڭىزدار. جۇمىستى جالعاستىرىپ جاتىرمىز. جاقىن ارادا اقپارات قوسىمشا بەرەمىز. ءسال سابىر ساقتاپ جۇمىس توبىنىڭ تولىققاندى جۇمىس اتقارۋىنا رۇقسات بەرسەڭىزدەر، - دەدى مينيستر.
بۇعان دەيىن جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى جاڭا لوگوتيپىن تانىستىرعانىن جازعان ەدىك.