ساياسات نۇربەك ج و و-لاردا پسيحولوگيالىق قىزمەتتەر نەگە كۇشەيتىلگەنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك جوعارى وقۋ ورىندارىندا ستۋدەنتتەر اراسىندا سۋيتسيدكە جول بەرمەۋ ءىس-شارالارىنا تۇسىنىك بەردى.
بۇگىن ماجىلىستەگى پارلامەنتتىك تىڭداۋدان كەيىن تىلشىلەر مينيستردەن نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىندەگى ستۋدەنتتەردىڭ سۋيتسيدىنە قاتىستى ءىستىڭ ءمان-جايىن سۇرادى.
- بىزدە ەكى ناقتى جاعداي بولدى. ۇلكەن تراگەديا. پوليتسيا دەپارتامەنتى مەن ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ازىرگە تۇپكىلىكتى قورىتىندى بەرگەن جوق. الدىن الا دەرەك بويىنشا وتباسىنا قاتىستى ماسەلەلەر بولعان. سونىمەن قاتار، جاستار اراسىندا جاۋاپسىز ماحاببات سياقتى فاكتورلار بايقالىپ جاتادى، جەكە كەلىسپەي جاتادى. جالپى، بۇل باعىتتا نە ىستەلىپ جاتىر؟ بىرىنشىدەن، ءبىز تەك نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىندە عانا ەمەس، باسقا دا جوعارى وقۋ ورىندارىندا پسيحولوگيالىق قىزمەتتى كۇشەيتتىك. وسى ماقساتتا ارنايى شەشىمدەر قابىلداپ، بيۋدجەتتى ۇلعايتىپ، شتاتتىق جۇمىس ورىندارىن قۇرىپ جاتىرمىز. ەكىنشىدەن، قازىر بۇل جۇمىسقا وتە اۋقىمدى ادىستەمەلىك شولۋ جاسالدى، - دەدى س. نۇربەك.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر ەۋروپا وداعىنىڭ جوباسى اياسىندا ۇلكەن ادىستەمەمەن جۇمىس جالعاسىپ وتىر. بۇل ادىستەمە سۋيتسيدتىك جاعدايدى ەرتە كەزەڭدە انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. پيلوتتىق جوبا بويىنشا وسى باعىتتاعى سىناقتار نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىندە قامتىلدى.
- ەندى ونى باسقا ۋنيۆەرسيتەتتەرگە تاراتقىمىز كەلەدى. پسيحولوگتار ارنايى وقۋدان وتەدى، - دەدى مينيستر.
ەسكە سالساق، بيىل ماۋسىم ايىندا نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىندە ستۋدەنت ولىمىنە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ