ساتىپ الۋشىنىڭ سومكەسىن تەكسەرۋگە كىم قۇقىلى
استانا. KAZINFORM - ساۋدا ورىندارىنداعى قاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرلەرى كەلۋشىلەردىڭ سومكەسىن تەكسەرۋگە قۇقىلى ما؟ بۇل سۇراققا «Jibek Joly» ارناسىنداعى «بۇگىن Live» باعدارلاماسىندا قر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ باسقارما باسشىسى ەركەبۇلان تاعاشوۆ جاۋاپ بەردى.
- ساۋدا نۇكتەسىنىڭ باسشىسى مەن ساتىپ الۋشى اراسىندا كەلىسىمشارت بولادى. سول شارت تالاپتارىنا ساي كۇزەت قىزمەتى سومكەنى ارنايى جاشىكتەرگە سالۋ كەرەكتىگى تۋرالى كەڭەس بەرەدى جانە دۇكەننەن شىققاندا قول دوربانى كورسەتۋدى سۇرايدى. ءبىراق بۇل مىندەتتى تۇردە ءبارىن اشىپ كورسەت دەگەن ءسوز ەمەس. تۇتىنۋشى وعان مىندەتتەلمەيدى. ق ر ا ق ك- تە كورسەتىلگەن. ەگەر سومكەنى كورسەتۋ كەرەك بولسا، وندا كۋاگەرلەردى شاقىرىپ، بارلىعىن زاڭ اياسىندا جاساۋ كەرەك ءارى تەك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى عانا جەكەنىڭ مۇلكىن تەكسەرۋگە قۇقىلى. ال كۇزەت قىزمەتكەرىنىڭ اشىپ-تەكسەرۋ قۇزىرەتى جوق، - دەيدى ەركەبۇلان تاعاشوۆ.
ونىڭ سوزىنشە، قانداي دا ءبىر ازامات دۇكەننەن ۇرلىق جاسادى دەپ كۇدىكتەنسە، الدىمەن قۇقىق قورعاۋ قىزمەتكەرلەرىن شاقىرۋى ءتيىس. ودان كەيىن عانا تەكسەرۋ جۇمىستارىن جاساي الادى.
- ەلدە ساۋدا جانە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى بار. ولار زاڭعا ساي قوس تاراپتىڭ دا قۇقىعىن قورعايدى. ساۋدا قىزمەتتەرىن رەتتەۋ تۋرالى زاڭدا تۇتىنۋشىلاردىڭ مۇمكىندىگىن شەكتەۋگە بولمايتىنى جازىلعان. ياعني، ەشكىم سىزگە سومكەڭدى جاشىككە سالماساڭ، دۇكەنگە كىرگىزبەيمىن دەپ ايتا المايدى، - دەيدى ول.
دەيتۇرعانمەن مامان پىكىرىنشە ءوز قۇقىعىن ءبىلىپ، قورعاپ جۇرگەن قازاقستاندىقتار دا از ەمەس. ماسەلەن، 2025 -جىلدىڭ العاشقى بەس ايىندا وتانداستارىمىز 800 ميلليون تەڭگەدەن استام قارجىسىن قايتارىپ العان. شاعىمدار كوبىنەسە ساپاسىز تاۋارلار، ورىندالماعان قىزمەتتەر، سونداي-اق راسىمدەلمەگەن نەمەسە ۋاقىتىلى بەرىلمەگەن جىلجىمايتىن مۇلىككە قاتىستى ەكەن.
ەكىنشى ماسەلە، ساتىپ العان تاۋاردى كەرى قايتارۋعا قاتىستى. تۇتىنۋشىلار تەك ساپالى تاۋارلارلى عانا قايتارا الادى.
- ساپالى تاۋاردى قايتارۋ دەگەنىمىز - ول ساتىپ الۋشى تاپسىرىس بەرگەن زاتى كوڭىلىنەن شىقپاسا نەمەسە ونىڭ فيسكالدى چەگى، ساۋدا بيركاسى بار بولسا كەز كەلگەن ۋاقىتتا كەرى قايتارۋعا قۇقىلى. ال تاۋار ساپاسىز بولسا، ياعني العاننان كەيىن ىستەمەي قالسا، جىرتىق بولسا وندا تەك ارنايى بەلگىلەنگەن كەپىلدىك مەرزىمى ىشىندە عانا قايتارا الادى. الايدا ءوندىرۋشى كەپىلدىك مەرزىمىن تاۋار سىرتىندا كورسەتۋى كەرەك. ەگەر ول بەلگىلەنبەگەن جاعدايدا تۇتىنۋشى ەكى جىل ىشىندە العان زاتىن قايتارسا بولادى، - دەدى تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ باسقارما باسشىسى.
ال تاۋارىڭىزدى ءوندىرۋشى تاراپ قابىلداماسا، ارنايى ورگانداردىڭ كومەگىنە جۇگىنەسىز.