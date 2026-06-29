سەناتتىڭ سوڭعى وتىرىسى ءوتتى: دەپۋتاتتار ەندى قانداي جۇمىسقا اۋىسادى
استانا. KAZINFORM - سەناتتىڭ سوڭعى وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە ماۋلەن اشىمبايەۆ دەپۋتاتتار ەندى قانداي قىزمەتكە باراتىنى جونىندە مالىمدەمە جاسادى.
- ءومىر بويى دەپۋتات بولۋ كەرەك دەگەن شارت جوق. مەملەكەتتىك قىزمەت دەگەن - ۋاقىتشا دۇنيە. مەملەكەتتىك قىزمەتكە كەلۋ بار، مەملەكەتتىك قىزمەتتەن دۇرىستاپ كەتۋ بار. كەيدە كەلۋدەن گورى كەتۋ ماڭىزدىراق. ارىپتەستەرىمىزدىڭ ءبارى - تاجىريبەلى ازاماتتار. ورتالىقتا دا، وڭىرلەردە دە، مەملەكەتتىك قىزمەتتە دە، باسقا سالالاردا دا ولار ارى قاراي وزدەرىنىڭ الەۋەتىن جۇزەگە اسىرىپ، مەملەكەتتىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسا بەرەتىنىنە تولىقتاي سەنەمىن، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، ماۋلەن اشىمبايەۆ سەنات اپپاراتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى الەۋمەتتىك تۇرعىدان قورعالعانىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىزدىڭ اپپاراتىمىز وتە كۇشتى. ءماجىلىستىڭ دە اپپاراتى وتە كۇشتى. كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەرگە بايلانىستى ەشكىمدى جۇمىستان شىعارعان جوقپىز. اپپاراتىمىزدىڭ قىزمەتكەرلەرى قۇرىلتايعا جۇمىسقا اۋىسادى. كەي بولىگى حالىق كەڭەسىنە ورنالاستىرىلادى. ءبىز مامانداردى جوعالتىپ جاتقان جوقپىز. بۇل - ءبىزدىڭ ۇستانىمىمىز. بۇل تۇرعىدان، ولار الەۋمەتتىك جاعىنان قورعالعان، - دەدى ماۋلەن اشىمبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اشىمبايەۆ سەناتتىڭ جۇمىسىن قورىتىندىلاعانىن جازعانبىز.