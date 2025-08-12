ساتبايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى امبەباپ شاعىن سۋ ەلەكتر ستانسياسىن جاسادى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىندا ساتبايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى قۇراستىرعان شاعىن سۋ ەلەكتر ستانسياسى سىناقتان ءوتتى. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
قوندىرعى جەراستى ۇڭعىمالىق شايمالاۋ ادىسىمەن ۋران وندىرەتىن كاسىپورىنعا ورناتىلدى. ستانسيا توت باسپايتىن بولاتتان جاسالعان جانە تولىقتاي گەرمەتيكالىق، كورروزياعا ءتوزىمدى قاپتامامەن قورعالعان. ول ەرىتىندى جۇرەتىن قۇبىرعا تىكەلەي ورناتىلادى دا، اعىن قوزعالىسىنان ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرەدى، ءتىپتى اگرەسسيۆتى ورتادا دا جۇمىس ىستەي الادى.
ءبىر ستانسيا اعىن جىلدامدىعى مەن قۇبىرداعى سۇيىق كولەمىنە قاراي ساعاتىنا 7 كۆت- قا دەيىن ەلەكتر وندىرە الادى. ونى ونەركاسىپ ورىندارىندا عانا ەمەس، شارۋا قوجالىقتارىندا، تۋريستىك بازالاردا، سونداي-اق وزەن نەمەسە وندىرىستىك اعىنى بار شالعاي اۋىلداردا دا قولدانۋعا بولادى.
- ءبىز ەنەرگيانى كۇتپەگەن جەردەن - ونەركاسىپتىك قۇبىرلاردان ءوندىرۋدىڭ جولىن تاپتىق. بۇل قولدانبالى عىلىمنىڭ باستى مىندەتى: شىعىندى رەسۋرسقا اينالدىرۋ، - دەيدى جوباعا قاتىسۋشى، قاۋىمداستىرىلعان پروفەسسور رۋسلان وتەبايەۆ.
ەلەكتر وندىرۋدەن بولەك قوندىرعى قۇبىرداعى زياندى ءدىرىلدى ازايتىپ، جابدىقتىڭ قىزمەت مەرزىمىن ۇزارتادى جانە قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرادى. ستانسيانى ورناتۋ ءۇشىن بولەك عيمارات نەمەسە كۇردەلى ينفراقۇرىلىم قاجەت ەمەس، بۇل ونى ەلەكتر جەلىسىنە قوسىلۋ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ايماقتار ءۇشىن اسا ءتيىمدى ەتەدى.
امبەباپ شاعىن سۋ ەلەكتر ستانسياسى - عالىمداردىڭ عىلىم مەن ءوندىرىستى ۇشتاستىرا وتىرىپ، ناقتى ەكونوميكالىق پايدا اكەلەتىن ينجەنەرلىك شەشىمدەر جاساي الاتىنىن دالەلدەيتىن مىسال.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، بۇگىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن اكادەميك ە. ا. بوكەتوۆ اتىنداعى قاراعاندى ۋنيۆەرسيتەتىنە ۇلتتىق جوعارى وقۋ ورنى مارتەبەسى بەرىلدى.