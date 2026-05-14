سەنات زاڭ ماقۇلدادى: «ءال-فارابي»، «قوجا احمەت ياساۋي» «مەيىرىم» وردەندەرى قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ناگرادالارى تۋرالى» زاڭىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋ ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلداندى.
- مەملەكەتتىك ناگرادالار جۇيەسى - مەملەكەتتىڭ قۇندىلىقتىق باعدارىن ايقىندايتىن، قوعامعا ۇلگى بولاتىن ەڭبەكتى تانىتاتىن جانە ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىك مادەنيەتىن قالىپتاستىراتىن ماڭىزدى ينستيتۋت. سوندىقتان بۇل سالاداعى ءاربىر وزگەرىس تەك قۇقىقتىق سيپاتتاعى تۇزەتۋ عانا ەمەس، ەلدىڭ رۋحاني-يدەولوگيالىق باسىمدىقتارىن ناقتىلايتىن ماڭىزدى ساياسي شەشىم رەتىندە قارالۋعا ءتيىس. وسى زاڭ پرەزيدەنت تاپسىرماسىن ورىنداۋ ماقساتىندا ازىرلەندى. ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - مەملەكەتتىك ناگرادالار جۇيەسىن قازىرگى قوعامدىق سۇرانىستارعا، ۇلتتىق قۇندىلىقتارعا جانە مەملەكەتتىڭ ۇزاق مەرزىمدى دامۋ باسىمدىقتارىنا بەيىمدەي وتىرىپ، مازمۇندىق تۇرعىدان جاڭعىرتۋ. زاڭداعى باستى جاڭالىق - وردەندەر تىزبەسىنىڭ جاڭا مازمۇنداعى ناگرادالارمەن تولىقتىرىلۋى. اتاپ ايتقاندا، «Al-Farabi» ،«Qoja Ahmet Yasaui» جانە «مەيىرىم» وردەندەرىن ەنگىزۋ كوزدەلىپ وتىر،-دەدى سەناتور ايگۇل قاپباروۆا.
«Al-Farabi» وردەنى ءبىلىم مەن عىلىمدا، مادەنيەت پەن رۋحاني ءومىر سالالارىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا سىڭىرگەن زور ەڭبەگى جانە ەلەۋلى جەتىستىكتەرى ءۇشىن بەرىلەدى. بۇل - ينتەللەكتۋالدىق ەڭبەككە، عىلىم مەن بىلىمگە، مادەني دامۋعا مەملەكەت تاراپىنان بەرىلەتىن جوعارى باعانىڭ كورىنىسى.
«Qoja Ahmet Yassaui» وردەنى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ دامۋىنا ەرەكشە ەڭبەك سىڭىرگەن وتاندىق جانە شەتەلدىك عالىمداردى، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرىن، سونداي-اق مەملەكەتتىلىكتى نىعايتۋعا، قوعامدىق-ساياسي، الەۋمەتتىك، اعارتۋشىلىق، مادەني جانە گۋمانيتارلىق سالالاردى دامىتۋعا ۇلەس قوسقان ازاماتتاردى ناگرادتاۋعا ارنالعان. بۇل وردەن ەلىمىزدىڭ تاريحي-رۋحاني ساباقتاستىعىن، تۇركى وركەنيەتى كەڭىستىگىندەگى مادەني جانە گۋمانيتارلىق بايلانىستاردىڭ ءمانىن ايقىندايدى.
«مەيىرىم» وردەنى جوعارى الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىك تانىتقان، قايىرىمدىلىق قىزمەتكە، ونىڭ ىشىندە مەتسەناتتىق نەمەسە فيلانتروپيالىق قىزمەتكە قوماقتى ۇلەس قوسقان ازاماتتاردى ناگرادتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل باستاما قوعامداعى جاناشىرلىق، ىزگىلىك جانە ورتاق جاۋاپكەرشىلىك قۇندىلىقتارىن ينستيتۋتسيونالدىق دەڭگەيدە قولداۋعا باعىتتالعان.
- سونىمەن بىرگە زاڭدا ەرەكشە جاعدايلاردا ايرىقشا كوزگە تۇسكەنى ءۇشىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ شەشىمىمەن ناگرادتاۋدى بەلگىلەنگەن مەرزىمدەردى ەسكەرمەي جۇرگىزۋ مۇمكىندىگى كوزدەلگەن. بۇل نورما مەملەكەتتىك ناگرادالار جۇيەسىنىڭ يكەمدىلىگىن ارتتىرىپ، ەرەكشە ەڭبەكتى دەر كەزىندە باعالاۋعا جول اشادى. بۇدان بولەك، ءبىرقاتار باپقا رەداكسيالىق ناقتىلاۋلار ەنگىزىلىپ، قولدانىستاعى قۇقىقتىق ولقىلىقتار جويىلادى. زاڭ مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، ساراپشىلار قاۋىمداستىعىنىڭ ۇسىنىستارى جانە قۇقىق قولدانۋ تاجىريبەسى ەسكەرىلە وتىرىپ ازىرلەنگەن. جالپى العاندا، ۇسىنىلىپ وتىرعان تۇزەتۋلەر مەملەكەتتىك ناگرادالار جۇيەسىن مازمۇندىق جاعىنان كۇشەيتەدى. ولار قوعامعا عىلىم مەن ءبىلىمنىڭ، رۋحانيات پەن مادەنيەتتىڭ، مەيىرىم مەن الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىكتىڭ مەملەكەتتىك دەڭگەيدەگى قۇندىلىقتار ەكەنىن ناقتى كورسەتەدى،-دەدى دەپۋتات.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا ءۇش جاڭا وردەن پايدا بولاتىنىن جازعان ەدىك.