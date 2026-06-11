سەنات بال ارا شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا ارنالعان قۇجاتتى ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە اسىل تۇقىمدى مال شارۋاشىلىعى جانە بال ارا شارۋاشىلىعى ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلداندى.
- اتالعان زاڭمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «اسىل تۇقىمدى مال شارۋاشىلىعى تۋرالى»، «سەلەكتسيالىق جەتىستىكتەردى قورعاۋ تۋرالى» جانە «ارا شارۋاشىلىعى تۋرالى» زاڭدارىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى. زاڭدى ازىرلەۋگە ارا شارۋاشىلىعى سالاسىندا جيناقتالعان ءبىرقاتار جۇيەلى ماسەلە نەگىز بولدى. بۇگىندە بۇل باعىتتاعى سەلەكتسيالىق جانە اسىل تۇقىمدىق جۇمىستار جەتكىلىكتى دەڭگەيدە دامىماعان. يمپورتقا تاۋەلدىلىك ساقتالىپ وتىر. سونىمەن قاتار، كارانتيندىك باقىلاۋدىڭ جەتكىلىكسىزدىگى ارا اۋرۋلارىنىڭ تارالۋ ءقاۋپىن كۇشەيتۋدە. اتالعان فاكتورلار سالانىڭ تۇراقتى دامۋىنا كەرى اسەرىن تيگىزىپ وتىر. وسى ورايدا، قارالىپ وتىرعان زاڭنىڭ ماقساتى - ارا شارۋاشىلىعى مەن اسىل تۇقىمدى مال شارۋاشىلىعى سالالارىنداعى زاڭنامانى جەتىلدىرۋ، ارا شارۋاشىلىعى سۋبەكتىلەرىنىڭ قىزمەتىن رەتتەۋ، ارالاردى قورعاۋ، ۇتىمدى پايدالانۋ جانە ءوسىمىن كوبەيتۋ، سونداي-اق سالانىڭ ونىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جاعداي جاساۋ،- دەدى سەناتور جانبولات جورگەنبايەۆ.
زاڭنىڭ نەگىزگى نوۆەللالارىنا توقتالساق، ەڭ الدىمەن تەرمينولوگيالىق بازا جەتىلدىرىلدى. اتاپ ايتقاندا، «اسىل تۇقىمدى انالىق بال ارا»، «اتالىق بال ارا»، «بال»، «اسپاپتىق ۇرىقتاندىرۋ پۋنكتى» جانە وزگە دە جاڭا ۇعىمدار ەنگىزىلدى. بۇل قۇقىقتىق رەتتەۋدىڭ بىركەلكىلىگىن جانە قولدانىلاتىن نورمالاردىڭ دالدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
سونداي-اق، ارالاردى قورعاۋ، ءوسىمىن كوبەيتۋ جانە پايدالانۋ سالاسىنداعى عىلىمي- زەرتتەۋ مەن جوبالاۋ-ىزدەستىرۋ جۇمىستارىن ۇيىمداستىرۋ بويىنشا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ قۇزىرەتى كەڭەيتىلەدى.
- نەگىزگى جاڭاشىلدىق - «ومارتانىڭ ۆەتەريناريالىق پاسپورتى» ۇعىمى ەنگىزىلەدى. ول ومارتالاردى ەسەپكە الۋ جانە ۆەتەريناريالىق-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالاردى جۇرگىزۋ ءۇشىن مىندەتتى قۇجات بولادى. سونىمەن قاتار، زاڭعا سەلەكتسيالىق جانە اسىل تۇقىمدىق جۇمىستاردىڭ جاي-كۇيىنە مەملەكەتتىك باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان نورمالار ەنگىزىلگەن. قازىرگى ۋاقىتتا مەملەكەتتىك باقىلاۋ نەگىزىنەن بيۋدجەتتىك سۋبسيديالار الاتىن سۋبەكتىلەردى ەسەپكە الۋ مەن ەسەپتىلىكتى جۇرگىزۋ بولىگىندە جۇزەگە اسىرىلادى،- دەدى دەپۋتات.
ال اسىل تۇقىمدى مال شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ينسپەكتورلارعا سەلەكسيالىق جانە اسىل تۇقىمدىق جۇمىستاردىڭ جاي-كۇيىنە، سونداي-اق اسىل تۇقىمدى مالدىڭ ونىمدىلىگىن باعالاۋ مەن يندەكستىك باعالاۋ قىزمەتتەرىنىڭ ساپاسىنا باقىلاۋ جۇرگىزۋ وكىلەتتىكتەرى بەرىلەدى.
مۇنىمەن قوسا، بال ارا شارۋاشىلىعى سالاسىندا ەل اۋماعىندا بارلىق تۇقىمدار بويىنشا ءبىرىڭعاي رەسپۋبليكالىق پالاتا قۇرۋ كوزدەلەدى. اتالعان نورما سالانى ورتالىقتاندىرۋ جانە ۇيلەستىرۋدى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.