سەنات ماقۇلداعان سوڭعى زاڭ: نوتاريۋستاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگى كۇشەيتىلەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە نوتارياتتىق قىزمەت جانە زاڭ كومەگى ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭى ەكى وقىلىمدا قارالىپ، ماقۇلداندى.
- زاڭنىڭ ماقساتى - نوتاريات تۋرالى زاڭنامانى جەتىلدىرۋ، نوتارياتتىق قىزمەتى سالاسىنداعى مەملەكەتتىك باقىلاۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ، نوتارياتتىق ءىس-ارەكەتتەردى جاساۋ كەزىندە زاڭدىلىقتىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ جانە نوتارياتتىق قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا جاعداي جاساۋ، - دەدى سەناتور سوۆەتبەك مەدەبايەۆ.
زاڭدا مىناداي تۇجىرىمدامالىق ەرەجەلەر كوزدەلگەن:
- نوتاريات قىزمەتىنە باقىلاۋدى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كاسىپكەرلىك كودەكسىنەن الىپ تاستاپ، ونى «نوتاريات تۋرالى» سالالىق زاڭدا رەگلامەنتتەۋ.
- ازاماتتىق پروتسەستىك كودەكسكە مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ جانە كۆازيمەملەكەتتىك سەكتوردىڭ ساتىپ الۋى تۋرالى شارتتار نەگىزىندە اتقارۋشىلىق جازبالاردى جاساۋ تەك بۇيرىقتىق ءىس جۇرگىزۋ تارتىبىمەن سوتتار ارقىلى جۇزەگە اسىرىلاتىنىن كوزدەيتىن تولىقتىرۋ ەنگىزىلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا مۇنداي اتقارۋشىلىق جازبالاردى ءوندىرىپ الۋ سوماسىنا قاراماستان نوتاريۋستار جاسايدى.
- ءبىرىڭعاي نوتارياتتىق اقپاراتتىق جۇيەدە اتقارۋشىلىق جازبانى جاساۋ تۋرالى وتىنىشتەردى نوتاريۋستار اراسىندا اۆتوماتتى تۇردە ءبولۋ تەتىگىن ەنگىزۋ كوزدەلەدى.
- اتاپ ايتقاندا، زاڭ قابىلدانعاننان كەيىن، اتقارۋشىلىق جازبانى جاساۋ تۋرالى ءوتىنىش نوتاريۋستار اراسىندا اۆتوماتتى تۇردە بولىنەتىن بولادى. بۇل ءتاسىل اتقارۋشىلىق جازبانى جاساۋ پروتسەسىنىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋگە، نوتاريۋستار اراسىنداعى جۇكتەمەنى تەڭ بولۋگە، سونداي-اق مۇددەلىلىك پەن الدىن الا ۋاعدالاستىق (ءسوز بايلاسۋ) فاكتىلەرىن بولدىرماۋعا باعىتتالعان. اتقارۋشىلىق جازبانى تەك بورىشكەردىڭ (جەكە نەمەسە زاڭدى تۇلعانىڭ) تىركەلگەن جەرى بويىنشا جاساۋ تالابى بەكىتىلەدى. مۇنىمەن قوسا، نوتاريۋستاردىڭ ليتسەنزياسىنىڭ قولدانىلۋىن توقتاتا تۇرۋ جانە ليتسەنزيادان ايىرۋ نەگىزدەرىن كەڭەيتۋ ارقىلى ولاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگى كۇشەيتىلەدى، - دەدى دەپۋتات.
ونىڭ ايتۋىنشا، نوتاريات ينستيتۋتىن سيفرلاندىرۋ ماقساتىندا ەلەكتروندىق نىسانداعى نوتارياتتىق قۇجاتتاردى ورتالىقتاندىرىلعان تۇردە جيناۋعا، ساقتاۋعا جانە ەسەپكە الۋعا ارنالعان ءبىرىڭعاي نوتارياتتىق سيفرلىق جۇيەنىڭ قۇرامداس بولىگى رەتىندە نوتارياتتىق سيفرلىق ارحيۆ تۋرالى نورما ەنگىزىلەدى. سونىمەن قاتار، نوتاريۋستىڭ جاقىن تۋىستارى باسشى، قۇرىلتايشى نەمەسە اكتسيونەر سانالاتىن زاڭدى تۇلعالارعا قاتىستى نوتارياتتىق ءىس-ارەكەتتەردى جاساۋعا شەكتەۋلەر بەلگىلەنەدى.
- رەسپۋبليكالىق نوتارياتتىق پالاتانىڭ، اۋماقتىق نوتارياتتىق پالاتالاردىڭ ءتوراعالارىنىڭ، سونداي-اق تارتىپتىك كوميسسيالار ءتوراعالارى مەن مۇشەلەرىنىڭ وكىلەتتىك مەرزىمى ءبىر رەت قايتا سايلانۋ قۇقىعىمەن ءتورت جىل بولىپ شەكتەلەدى. مەملەكەت كەپىلدىك بەرگەن زاڭ كومەگىنىڭ تۇرلەرى ادۆوكاتتار مەن زاڭ كونسۋلتانتتارىنىڭ كونستيتۋتسيالىق ءىس جۇرگىزۋدە ازاماتتاردىڭ زاڭدى مۇددەلەرىنە وكىلدىك ەتۋىمەن تولىقتىرىلادى. بۇل شارا كونستيتۋتسيالىق ءىس جۇرگىزۋ اياسىندا مەملەكەت كەپىلدىك بەرگەن زاڭ كومەگىن كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى سەناتور.