«سامۇرىق-قازىنا» 7 ايدا 12,5 تريلليون تەڭگە كىرىس كىرگىزگەن
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ «سامۇرىق-قازىنا» ا ق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ وتىرىسىن وتكىزدى.
وندا قور قىزمەتىنىڭ نەگىزگى ناتيجەلەرى، ونىڭ ىشىندە وندىرىستىك جانە قارجىلىق كورسەتكىشتەر، سونداي-اق وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردى قولداۋ ماسەلەلەرى قارالدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
«سامۇرىق-قازىنا» ا ق باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ 2026-جىلعى قاڭتار-شىلدە ايلارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قوردىڭ كىرىسى 12,5 تريلليون تەڭگەنى قۇراپ، جوسپارلى كورسەتكىشتەن %5 عا اسقانىن باياندادى. سونداي-اق EBITDA - 3,4 تريلليون تەڭگە بولدى، بۇل جوسپاردان %7 عا جوعارى، تازا پايدا 1,2 تريلليون تەڭگەنى قۇراپ، جوسپارلى كورسەتكىشتەن %4 عا ارتقان.
- ساتىپ الۋلار ارقىلى وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردى قولداۋ جانە وتاندىق ءوندىرىستى دامىتۋ شەڭبەرىندە توپ كومپانيالارى جىل باسىنان بەرى جەرگىلىكتى تاۋار وندىرۋشىلەرمەن 694 ميلليارد تەڭگەگە كەلىسىمشارتتار جاسادى. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %32 عا كوپ. ساتىپ الۋ جۇيەسىندە وتاندىق وندىرۋشىلەردى قولداۋدىڭ 16 دان استام شاراسى قولدانىلادى. ونىڭ ىشىندە قازاقستاندىق تاۋارلارعا باسىمدىق بەرۋ، ۇزاقمەرزىمدى شارتتار جاساسۋ، %30 مولشەرىندە مىندەتتى اۆانس بەرۋ جانە جەدەل تولەم جۇرگىزۋ تەتىكتەرى بار، - دەلىنگەن حابارلامادا.
2026-جىلعى قاڭتار-شىلدە ايلارىندا 52,8 ميلليارد تەڭگەگە وفتەيك-كەلىسىمشارتتار جاسالدى. عىلىم مەن يننوۆاتسيالاردى دامىتۋ بولىگىندە عىلىمي-زەرتتەۋ جانە تاجىريبەلىك-كونسترۋكتورلىق جۇمىستار پورتفەلى 13,9 ميلليارد تەڭگە سوماسىنداعى 55 جوبانى قامتيدى، ونىڭ ىشىندە 7 جوبا اياقتالدى.
ولجاس بەكتەنوۆ ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ۋاقتىلى جۇزەگە اسىرۋ جانە توپتىڭ ساتىپ الۋ جۇيەسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ جونىندە ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ERG- دەگى مەملەكەتتىڭ 40 پايىزدىق ۇلەسى «سامۇرىق-قازىناعا» ءوتتى.