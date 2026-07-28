سمارتفوندار قولدانىستان شىعادى
استانا. قازاقپارات - ەندى ءۇش-ءتورت جىلدا ۇيالى تەلەفونعا سۇرانىس ازايادى. ال الداعى 20-30 جىلدا سماترفوندار ءتىپتى كەرەكسىز بولىپ قالادى. مۇنى ايتىپ وتىرعان ءبىز ەمەس، عالىمدار.
ەندى گادجەتتىڭ ورنىنا نە قولدانىلۋى مۇمكىن؟ ادام تەلەفونسىز قالاي جۇرە الادى؟ ءسويتىپ ادام بالاسىنىڭ قولىن ۇزارتىپ، الىستى جاقىنداتقان سمارتفون دا تاريحتىڭ ءبىر بەتىنە جازىلىپ قالادى. ياعني، كەي ادامنىڭ جۇيكەسىنە تيگەن ۇيالى تەلەفوننان قۇتىلاتىن كۇن الىس ەمەس. الداعى 20-25 جىلدا ادامدار سوڭعى ۇلگىسىن اسىعا كۇتەتىن سمارتفونداردىڭ ءداۋىرى وتەدى. ءتىپتى قازىر جاڭاشىلدىققا بالاپ وتىرعان اقىلدى كوزىلدىرىكتىڭ ءوزى ەسكىرۋى مۇمكىن.
مۇنىڭ ورنىنا سمارت لينزالار پايدا بولادى. ونى ادامدار داۋىسپەن جانە كوزبەن باسقارادى. دەمەك قازىرگىدەي سمارتفوننىڭ بەتىن سيپاۋعا دا ەرىنەتىن بولادى. قازىر ادامدار قىسقا بەينەروليكتەردى كوپ كورەدى. تەلەفوندى ۇستەلگە قويىپ قارايدى. سول كەزدە ەكراندى قولمەن ءتۇرتىپ وتىرۋ ىڭعايسىز. مۇنى ەسكەرگەن قىتايلىق ونەرتاپقىشتار اقىلدى ساقينا جاساپ شىعاردى.
لۋ يناۆان، كومپانيا مەنەدجەرى:
- ساۋساقپەن ءبىر رەت سىرعىتساڭىز، ۆيدەو ءارى قاراي جىلجيدى، ال تۇرتسەڭىز، ۆيدەو توقتايدى. ياعني، بۇل - ادامداردىڭ كۇندەلىكتى ادەتىن زەرتتەۋ نەگىزىندە جاساعان ەرەكشە ءونىمىمىز.
الەمدە عاسىر جەتىستىگىنە بالانعان العاشقى سمارتفون 2007 -جىلى نارىققا شىقتى. بۇعان 3 دجي سەكىلدى ينتەرنەت جەلىلەرىنىڭ قارقىندى دامۋى سەپ بولدى. ال كەيىنگى جىلدارى جاساندى ينتەللەكت شاپشاڭ، كوز ىلەسپەس جىلدامدىقپەن دامىپ كەلەدى. سوندىقتان از جىلدا سمارتفوننىڭ ورنىن اقىلدى كوزىلدىرىك باسۋى ابدەن مۇمكىن.
Counterpoint Research كومپانياسىنىڭ دەرەگى بويىنشا، 2025 -جىلى بۇل نارىقتىڭ ساۋداسى 139 پايىزعا ارتتى. بىلتىر تەك قىتايلىق كومپانيالار سمارت گادجەتتىڭ 2 ميلليون 460 مىڭ داناسىن ساتقان.
گۋو يۋيچەن، تەحنولوگيالىق كومپانيا پرەزيدەنتى:
- بۇل قۇرىلعىنىڭ ەكى نەگىزگى قىزمەتى بار. ءبىرىنشىسى - جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن دىبىس پەن بەينە جازۋ. ەكىنشىسى - ساۋالدارعا جاۋاپ بەرەدى. اقىلدى كوزىلدىرىك كيىپ جۇرۋگە ىڭعايلى. ديزاينى كادىمگى كوزىلدىرىككە ۇقسايدى. سالماعى نەبارى - 15 گرام. جاقتاۋلارىن دا اۋىستىرۋعا بولادى. نەگىزگى تۇتىنۋشىلارىمىز - جاپونيا، سينگاپۋر، ساۋد ارابياسى، سولتۇستىك امەريكا جانە ەۋروپا ەلدەرى.
ياعني بولاشاقتا ەكرانعا ءۇڭىلۋدىڭ قاجەتى بولمايدى. مۇنىڭ ورنىن گالوگراممالار مەن ۆيرتۋالدى بەينەلەر الماستىرادى. ال 21 -عاسىردىڭ كەرەمەتى دەپ جۇرگەن سمارتفوندار قوقىسقا اينالۋى مۇمكىن. عالىمدار 2050 -جىلعا قاراي ادامزات اقىلدى لينزاعا كوشەدى دەپ بولجايدى.
ۆالەنتين ۆولكوۆ، تەحنولوگيالىق كومپانيانىڭ باس مامانى:
- اقىلدى لينزا «تەمىر ادام» فيلمىندەگى دۋلىعاعا ۇقسايدى. ونى كوزبەن، داۋىسپەن، قيمىلمەن باسقارا الاسىز. ال بولاشاقتا مۇنى ءتىپتى وي ارقىلى دا باسقارۋعا مۇمكىندىك تۋادى. ياعني، ءسىز ويلانساڭىز بولعانى، قاجەتتى اقپاراتتى كوز الدىڭىزعا اكەلەدى.
اقىلدى گادجەتتىڭ قاراپايىم لينزادان ەش ايىرماسى جوق. كوزگە ورناتىلادى. MicroLED ديسپلەيى جانە الەمدەگى ەڭ كىشكەنتاي ميكروچيپپەن جابدىقتالعان. سويتە تۇرا مۇمكىندىگى شەكسىز، - دەيدى ماماندار.
رومان اكسەلرود، تەحنولوگيالىق كومپانيانىڭ نەگىزىن قالاۋشى:
- اقىلدى لينزاعا باتارەيا دا، انتەننا دا قاجەت ەمەس. سمارت چيپپەن عانا جابدىقتالعان. بولاشاقتا ادامدار دەنساۋلىعىن تەكسەرۋ ءۇشىن اۋرۋحاناعا بارىپ، سابىلىپ جۇرمەيدى. اعزاسىنداعى وزگەرىستەردى اقىلدى لينزا ارقىلى باقىلايدى. سول مالىمەتتەرگە سۇيەنىپ، دارىگەر دياگنوز قويا الادى.
ءبىراق تەحنولوگيانىڭ يگىلىگىمەن قاۋپى دە قاتار جۇرەدى. اقىلدى لينزا ەلەكتروماگنيتتىك تولقىندار شىعارادى. دەسە دە عالىمدار ونىڭ قۋاتى ءبىر ۆاتتتىڭ ميلليوننان ءبىر بولىگىنە تەڭ. ياعني، ساۋلەسىنىڭ ادام اعزاسىنا جانە ميعا زيانى جوق، - دەيدى.
وندىرۋشىلەر اقىلدى لينزانى 2030 -جىلعا قاراي نارىققا شىعارماق. باستاپقى قۇنى 2 مىڭ دوللارعا باعالانىپ وتىر. الايدا اقىلدى لينزالار قولدانىسقا ەنسە، ادامداردىڭ سيفرلىق تاۋەلدىلىگى ارتا تۇسەدى دەگەن قاۋىپ بار. ءتىپتى شىنايى ءومىردى سيفرلىق الەمنەن اجىراتا المايتىن جاعدايعا جەتۋىمىز مۇمكىن، - دەيدى ساراپشىلار.
24.kz