«سمارتفون - TikTok-قا تەلمىرەتىن قۇرال ەمەس» : پرەزيدەنت زاماناۋي تەحنولوگيامەن كاسىپتى دوڭگەلەتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - سيفرلاندىرۋ مەن ج ي قازاقستان ازاماتتارىنىڭ تۇرمىسىن جەڭىلدەتىپ، تابىس تابۋعا مۇمكىندىك بەرۋى كەرەك. بۇل تۋرالى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا وتكەن بريفينگتە تاپسىرما بەردى.
جۋرناليست مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاساندى ينتەللەكتىنى قازاقستاننىڭ جاڭا ەكونوميكالىق مودەلىنىڭ نەگىزى رەتىندە اتاعانىن ەسكە سالىپ، «سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى» اياسىنداعى مىندەتتەردىڭ ورىندالۋى جانە سيفرلىق تەحنولوگيالاردىڭ ازاماتتاردىڭ كۇندەلىكتى ومىرىنە اسەرى تۋرالى سۇراق قويدى.
ءوز كەزەگىندە پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ سيفرلىق مەملەكەت قۇرۋدىڭ العاشقى كەزەڭىنەن وتكەنىن اتاپ ءوتتى.
- 2026-جىل سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكتى جىلى دەپ جاريالاندى. جولداۋدا وسى تاقىرىپتى قوزعايمىن. ءبىز سيفرلىق مەملەكەت قۇرۋدىڭ، ياعني سيفرلىق قىزمەتتەر ۇسىنا الاتىن مەملەكەت بولۋدىڭ العاشقى كەزەڭىنەن وتتىك. وزگە ەلدەرمەن سالىستىرعاندا ءومىرىمىز الدەقايدا جەڭىلدەدى. مۇنى وزدەرىڭىز دە كورىپ، بايقاپ جۇرسىزدەر. قازىر كوپ شارۋانى ۇيدەن شىقپاي- اق شەشە الاسىزدار. بۇرىن مۇنىڭ ءبارىن رەتتەۋگە ۋاقىت جۇمساپ، تابان توزدىرۋعا تۋرا كەلەتىن. سوندىقتان سيفرلىق سەرۆيس كورسەتەتىن مەملەكەت رەتىندە قالىپتاسۋ قاجەت بولدى، - دەپ ءتۇسىندىردى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتكە العاشقى ساتىدا قالىپ قويماي، حالىقارالىق كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ جونىندە تاپسىرما بەرگەنىن جەتكىزدى.
- سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكت حالىققا، ەلىمىزدىڭ بارشا ازاماتىنا قىزمەت ەتۋى كەرەك. قاراپايىم تىلمەن ايتقاندا، سمارتفون - ەرمەك ءۇشىن ۇستاپ، ەرتەدەن كەشكە دەيىن TikTok-قا تەلمىرەتىن قۇرال ەمەس. سمارتفونمەن اقشا تابۋعا بولادى. ماسەلەنى وسىلاي توتەسىنەن قويعان ءجون. اسىرەسە، بۇل شارۋالارعا كەرەك. ولار اۋىل-ايماقتان شىقپاي-اق كاسىبىن جۇرگىزۋگە زاماناۋي تەحنولوگيانى پايدالانا الادى. الداعى ۋاقىتتا ۇكىمەت ءدال وسى مىندەتتى ورىندايدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ «ۆيتسە-پرەزيدەنت كىم بولادى؟» دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەرگەن ەدى.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەتتىڭ وتستاۆكاعا كەتەتىنىن جانە قۇرامىندا ءبىرقاتار وزگەرىس بولاتىنىن مالىمدەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنا ءۇش تالاپ قويدى.