ساربازدارعا نەسيە بەرۋگە تىيىم: زاڭدى بۇزعان بانكتەرگە قانداي جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى بانكتەر مەن شاعىن قارجى ۇيىمدارى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتىن اتقارىپ جۇرگەن ازاماتتارعا نەسيە بەرۋگە زاڭنامالىق تىيىمدى ساقتاۋعا مىندەتتى. بۇل جونىندە قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ولجاس قيزاتوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، بانكتەر مەن شاعىن قارجى ۇيىمدارىنا مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەگى ساربازدارعا نەسيە بەرۋگە تىيىم سالاتىن زاڭ نورماسى بار.
ال باقىلاۋ مەحانيزمى مەملەكەتتىك نەسيە بيۋروسى ارقىلى جۇرگىزىلەدى.
- بۇل نورمانى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك نەسيە بيۋروسى بانكتەرگە مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەگى ازاماتتار تۋرالى دەرەكتەردى ۇسىنادى. ەگەر ازامات وسى تىزىمدە بولسا، وندا اۆتوماتتى تۇردە نەسيە بەرىلمەيدى، — دەيدى ولجاس قيزاتوۆ.
ەگەر قارجى ۇيىمدارى بۇل ەرەجەنى بۇزسا، ولارعا قاداعالاۋشى شارالار قولدانىلۋى مۇمكىن.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي نەسيەلەردىڭ كۇشى جويىلۋى دا ىقتيمال. سەبەبى، قازىرگى زاڭناماعا ساي كەلمەيدى.
سونىمەن قاتار، مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەگى ازاماتتارعا قارجىلىق قورعاۋ باعدارلاماسى دا قاراستىرىلعان. ول مەرزىمدى اسكەري قىزمەت ۋاقىتىندا قارىز جۇكتەمەسىن تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى ەلىمىزدەگى لومباردتار قىزمەتىنە تالاپتى كۇشەيتۋدى جوسپارلاپ وتىرماعانىن جازعانبىز.