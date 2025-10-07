ساراپشىلار قىركۇيەك ايىنداعى ەڭ ۇزدىك سمارتفونداردى اتادى
استانا. KAZINFORM - ساراپشىلار قىركۇيەك ايىندى ەڭ ۇزدىك اتانعان سمارتفونداردى انىقتادى. بۇل تۋرالى 4PDA پورتالى حابارلادى، دەپ جازدى kg.24.
ءتىزىمدى iPhone 17 سەرياسى اشادى، وعان ستاندارتتى مودەل، iPhone Air ،iPhone 17 Pro جانە Pro Max كىردى. بارلىق مودەلدەر 120 گ س جيىلىكتەگى OLED- ديسپلەيلەرىمەن، Apple A19 جانە A19 Pro چيپتەرىمەن، 8-دەن 12 گ ب- عا دەيىنگى جەدەل جادىمەن جانە 256 گ ب- تان 2 ت ب- قا دەيىنگى ىشكى جادپەن جابدىقتالعان (مودەلگە بايلانىستى). جاڭا سمارتفوندار سونىمەن قاتار، كۆادراتتىق سەنسورى بار ەرەكشە سەلفي- كامەراسىمەن، MagSafe تەحنولوگياسىمەن، IP68 ستاندارتى بويىنشا قورعالعان كورپۋستارىمەن جانە جاڭا ديزاينىمەن ماقتانا الادى.
كەلەسى ورىندى HUAWEI Mate XTs الادى، بۇل ءۇش بولىككە بۇكتەلەتىن سمارتفون، 10,2 ديۋيمدىك ەكرانمەن، اينىمالى ديافراگمامەن كامەرامەن، ستيلۋس قولداۋىمەن، جىلدام سىممەن جانە سىمسىز زاريادتاۋمەن جابدىقتالعان.
Sony قىركۇيەك ايىندا ءوز جاڭالىعىن ۇسىندى. Xperia 10 VII - 6,1 ديۋيمدىك OLED ەكرانى، 120 گ س جيىلىگى، 50 مەگاپيكسەلدى كامەراسى، 2 ت ب- عا دەيىن جاد كارتاسىن قولداۋ، قۇلاققاپتار ءۇشىن ۇياشىق، جاناما ساۋساق ءىزى سكانەرى، ستەرەو ديناميكتەرى جانە IP68 ستاندارتى بويىنشا قورعانىسى بار كومپاكتى سمارتفون.
توپ- ۇسىنىمداردىڭ قاتارىندا Tecno Pova Slim 5G دە بار، ونىڭ ەرەكشەلىكتەرى - 5,95 م م قالىڭدىعىمەن جانە 156 گرام سالماعىمەن ۋلتراتونكيي كورپۋس، 144 گ س جيىلىگى بار يىلگەن ەكران، 50 مەگاپيكسەلدى كامەرا، LED جارىقديودتى جارىقتاندىرۋ، ستەرەو ديناميكتەر، IP64 ستاندارتى بويىنشا قورعانىس، بيۋدجەتتىك MediaTek Dimensity 6400 چيپى جانە 5160 ماچ باتارەياسى.
سونىمەن قاتار، تىزىمدە TCL NXTPAPER 60 Ultra ،Vivo Y500 ،Xiaomi 17 ،Xiaomi 17 Pro جانە Pro Max سمارتفوندارى دا بار.
ايتا كەتەيىك، Apple كومپانياسى جاقىندا iPhone 17 سمارتفونىن تانىستىردى.