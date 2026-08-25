ساراپشى دەپۋتاتتاردىڭ ساياسي مادەنيەتىن 4 ولشەمشارت بويىنشا باعالاۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت تاريحى ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى نۇربەك پۇسىرمانوۆ قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى ۇيىمداستىرعان ساراپشىلىق كلۋبىنىڭ وتىرىسىندا ساياسي مادەنيەت قالىپتاستىرۋ جونىندە مالىمدەدى.
- قۇرىلتاي سايلاۋى بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە ساياسي ەليتانىڭ جاڭارۋىنا مۇمكىندىك بەردى. ەندى جاڭا ساياسي مادەنيەت قالىپتاستىرىلۋى كەرەك، - دەدى ول.
ساراپشىنىڭ سوزىنشە، ساياسي مادەنيەت اياسىندا دەپۋتاتتارعا ءتورت تالاپ قويعان ءجون:
• ءبىرىنشىسى - كاسىبيلىك. ناقتىراق ايتقاندا، دەپۋتاتتاردىڭ بەيىندىك باعىتى بويىنشا تەرەڭ ءبىلىمى مەن تاجىريبەسى بولۋى كەرەك. نە بولماسا، سول سالا ماماندارىمەن تىعىز بايلانىستا جۇمىس ىستەۋى شارت؛
• ەكىنشى كريتەري - ەسەپ بەرىپ وتىرۋ. وعان ساي، دەپۋتاتتار سايلاۋ الدىندا بەرگەن ۋادەلەرىن قالاي جانە قانشالىقتى ورىنداپ جاتقانىن عانا ەمەس، باسقا دا جۇمىستارىنىڭ اتقارىلۋى بارىسى جونىندە قوعامدى ءاردايىم حاباردار ەتىپ وتىرۋى قاجەت. مۇنداي ەسەپ توقسانىنا نە جىلىنا ءبىر بەرىلۋى مۇمكىن؛
• ءۇشىنشىسى - ساراپتاما جاساي ءبىلۋ، كوممۋنيكاتسيا ت. ب. داعدىلاردى يگەرۋ. بۇل قاسيەتتەر الەمدە جانە ەلدە بولىپ جاتقان ءتۇرلى وقيعالار مەن ۇدەرىستەردى ءوزارا توعىستىرىپ، تالداپ، سونىڭ اراسىنان دۇرىس شەشىم شىعارۋعا كومەكتەسەدى؛
• ءتورتىنشىسى - ساياسي ەتيكا. بۇل مورالدىق تۇرعىدان ماڭىزدى. ساياسي ەتيكا ۇعىمى امانداسقان كەزدەگى ادەپتەن باستاپ، دەپۋتاتتىق قىزمەت بارىسىندا بەلگىلى ءبىر توپتاردىڭ مۇددەسىن قورعاۋدان اۋلاق بولىپ، بەيتاراپتىق ۇستانىممەن جۇمىس ىستەۋگە دەيىنگى كوپتەگەن ماسەلەنى قامتيدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى كۋالىكتەرىن قاشان الاتىنىن جازعانبىز.