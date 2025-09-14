17:16, 14 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
سانجار تاشكەنباي الەم چەمپيوناتىندا التىن مەدالدى ەنشىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرى سانجار تاشكەنباي ليۆەرپۋلدەگى ( ۇلى بريتانيا) الەم بىرىنشىلىگىندە جەڭىس تۇعىرىنان كورىندى.
جەرلەسىمىز 50 كەلىگە دەيىنگى سالماقتىڭ فينالىندا الدارقحيشيگ باتتۋلگامەن (موڭعوليا) ءوزارا مىقتىنى انىقتادى.
سانجار تاشكەنباي جەكپە-جەكتىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىنەن باستاپ تىزگىندى قولىنا الدى. تولىق ءۇش راۋند بويى باسىمدىعىن ساقتاپ قالعان جەرلەسىمىز تورەشىلەردىڭ شەشىمىمەن جەڭىسكە جەتتى.
وسىلايشا، سانجار تاشكەنباي (50 كەلىگە دەيىن) الەم چەمپيوناتىندا قازاقستان قۇراماسىنىڭ قورجىنىنا العاشقى التىن مەدالدى سالدى.
بۇعان دەيىن نازىم قىزايباي ليۆەرپۋلدەگى الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەسىن يەلەنگەن بولاتىن.