ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:03, 14 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    نازىم قىزايباي ليۆەرپۋلدەگى الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەسىن يەلەندى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق بوكسشى (48 كەلى) فينالدا ءۇندىستاندىق ميناكشي ميناكشيگە ەسە جىبەرىپ، كۇمىس مەدال ەنشىلەدى.

    Назым Қызайбай Ливерпульдегі әлем чемпионатының күміс жүлдесін иеленді
    فوتو: ۇ و ك

    العاشقى راۋندتا ميناكشي 4:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى. ەكىنشى كەزەڭ 3:2 ەسەبىمەن نازىم قىزايبايدىڭ پايداسىنا اياقتالدى. دەگەنمەن تورەشىلەردىڭ شەشىمى بويىنشا ءۇندىستاندىق بوكسشى جەڭىسكە جەتتى.

    وسىلايشا وتانداسىمىز 4 دۇركىن الەم چەمپيوناتىنىڭ جۇلدەگەرى اتاندى.

    ايتا كەتەيىك، نازىم قىزايبايدىڭ بۇگىن تۋعان كۇنى. الەمنىڭ ءۇش دۇركىن چەمپيونى، پاريج وليمپياداسىنىڭ قولا جۇلدەگەرى 32 جاسقا تولدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندىق بوكسشىلاردىڭ الەم چەمپيوناتى فينالىندا كىمدەرمەن كەزدەسەتىنىن جازعان ەدىك.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
