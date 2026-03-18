ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:45, 18 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    سانجار بوقايەۆ ۇستالدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن، قىلمىستىق ءىس بويىنشا تەرگەۋ ارەكەتتەرىن جۇرگىزۋ اياسىندا الماتى قالاسىنىڭ اۋماعىندا ق ر ق پ ك- ءنىڭ 128- 131-باپتارىنىڭ تارتىبىمەن سانجار بوقايەۆ ۇستالدى. بۇل تۋرالى باس پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Фото: instagram.com/sanzhar_bokayev

    سانجار بوقايەۆ جالعان اقپارات تاراتۋ جانە قوعامدا تەرىس پىكىر قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا الەۋمەتتىك جەلىلەردە جەكەلەگەن تۇلعالاردىڭ قوعامدىق ساياباق اۋماعىندا اعاشتاردى زاڭسىز كەسۋى جانە قۇرىلىس نىساندارىنان مۇلىك ۇرلاۋى تۋرالى بەينەماتەريالداردى ورنالاستىردى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى.

    تەرگەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، سانجار بوقايەۆ اتالعان قىلمىستاردى ۇيىمداستىرىپ، قارجىلاندىرعان. ول ءۇشىن تابىسى تومەن ادامداردى تارتىپ، ولارعا اقشالاي سىياقى بەرۋ ارقىلى اعاش كەسۋ مەن ۇرلىق جاساۋعا تاپسىرما بەرگەن.

    سونداي-اق، ول اسا ءىرى مولشەردە قارجى قاراجاتىن الاياقتىق جولمەن جىمقىردى دەگەن كۇدىككە ءىلىنىپ وتىر.

    وزگە اقپارات ق پ ك- ءنىڭ 201-بابىنا سايكەس جاريا ەتۋگە جاتپايدى.

    اۆتور

    نازىم بولەسوۆا

    Бақытжол Кәкеш
