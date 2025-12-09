«سامۇرىق-قازىنا» قانداي ماتەريال قۇقىق قورعاۋ ورگانىنا بەرىلگەنىن جاريالاۋدان باس تارتتى
استانا. KAZINFORM - «سامۇرىق-قازىنا» جوعارى اۋديتورلىق پالاتا اۋديتىنىڭ قورىتىندىسىندا قانداي بۇزۋشىلىقتار بويىنشا ماتەريالدار قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا بەرىلگەنىن جاريالاۋدان باس تارتتى.
- جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ ەسەبى «قىزمەتتىك پايدالانۋ ءۇشىن» بەلگىسى بار قۇجات سانالادى. سەبەبى ول قۇپيا اقپاراتتى قامتيدى جانە ونى اشىق تۇردە تاراتۋعا بولمايدى. وسىعان بايلانىستى ماتەريالداردى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا بەرۋ تۋرالى مالىمەتتەردى ۇسىنۋ قولدانىستاعى شەكتەۋلەرگە بايلانىستى مۇمكىن ەمەس ەكەنىن حابارلايمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى قوردان اگەنتتىكتىڭ رەسمي ساۋالىنا وراي.
ايتا كەتەيىك، جوعارى اۋديتورلىق پالاتا «سامۇرىق-قازىنا» ا ق مەن ەنشىلەس ۇيىمدارىندا مەملەكەتتىك اكتيۆتەردىڭ پايدالانىلۋ تيىمدىلىگىنە اۋديت جۇرگىزىپ، قورىتىندىسىندا:
- 351,8 ميلليون تەڭگە كولەمىندە قارجىلىق بۇزۋشىلىق،
- 122,2 ميلليارد تەڭگەگە ءتيىمسىز جوسپارلاۋ جانە قاراجاتتى پايدالانۋ فاكتىلەرى،
- 119 جۇيەلىك كەمشىلىك تىركەلگەن.
سونىمەن قاتار ءبىرقاتار ماتەريال اكىمشىلىك ءىس قوزعاۋ ءۇشىن جولدانسا، ال كەيبىر بۇزۋشىلىقتار بويىنشا ماتەريالدار قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا بەرىلگەن.