«سامۇرىق-قازىنا» 15 اكتيۆىن باسەكەلەستىك ورتاعا بەرىپ، 4 ەۋىن تاراتپاق
استانا. KAZINFORM - «سامۇرىق-قازىنا» الداعى 5 جىلدىڭ ىشىندە 15 اكتيۆىن باسەكەلەستىك ورتاعا بەرىپ، تاعى 4 اكتيۆىن تاراتۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل جايىندا اتالعان قوردىڭ اگەنتتىك ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا ايتىلعان.
- «سامۇرىق-قازىنا» قورى باسەكەلەستىك ورتانى دامىتۋعا جانە نارىقتاردى ىرىقتاندىرۋعا ىقپال ەتە وتىرىپ، ەكونوميكاداعى مەملەكەتتىڭ ۇلەسىن ازايتۋ جۇمىستارىن جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى. اكتيۆتەردى جەكەشەلەندىرۋ ەسەبىنەن باسەكەلەستىك دامىپ، ينۆەستيتسيالار تارتىلادى. كومپانيالاردىڭ وپەراتسيالىق تيىمدىلىگى ارتادى، زاماناۋي باسقارۋ تاسىلدەرى ەنگىزىلەدى. مۇنىڭ بارلىعى تۇپتەپ كەلگەندە ەكونوميكاعا وڭ اسەرىن تيگىزەدى. اتاپ ايتقاندا، 2025-جىلى شەتەلدىك ستراتەگيالىق ينۆەستورلارعا Qazaq Air اۋە كومپانياسى مەن «موبايل تەلەكوم-سەرۆيس» (Tele2) ج ش س موبيلدى بايلانىس وپەراتورىن ساتۋ سياقتى ماڭىزدى مامىلەلەر ءساتتى اياقتالدى، - دەپ اتاپ وتەدى قوردان.
ءىرى كومپانيالاردىڭ مەملەكەتتىك اكسيا پاكەتتەرىن ءىشىنارا ىسكە اسىرۋدىڭ باسىم قۇرالدارىنىڭ ءبىرى - ولاردى IPO جانە SPO ارقىلى قور نارىعىنا شىعارۋ. بۇل ۇلتتىق قورعا قاراجات تارتۋعا، اكتيۆتەردىڭ نارىقتىق قۇنىن قالىپتاستىرۋعا، كورپوراتيۆتىك باسقارۋ ستاندارتتارىنىڭ ءوسۋى ەسەبىنەن كومپانيالاردىڭ وپەراتسيالىق تيىمدىلىگىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. وتاندىق قۇندى قاعازدار نارىعىن دامىتۋعا، كاپيتال نارىقتارىنا قولجەتىمدىلىكتى كەڭەيتۋگە، حالىقتىڭ ينۆەستيتسيالىق مادەنيەتى مەن قارجىلىق ساۋاتتىلىعىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
«سامۇرىق-قازىنا» مالىمەتىنشە، اتالعان تەتىكتەر كومپانيالارعا كورپوراتيۆتىك باسقارۋدىڭ جاڭا ساپالى دەڭگەيىنە شىعۋعا، اشىقتىق پەن ەسەپتىلىكتى كۇشەيتۋگە، مينوريتارلىق اكسيونەرلەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدى جاقسارتۋعا جانە ESG قاعيداتتارىنا سايكەس كەلۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ماسەلەن، Air Astana اكسيالارىن حالىققا باستاپقى باعادا ۇسىنۋ (IPO) ناتيجەسىندە سۇرانىس 1 ميلليارد دوللاردان استى. KEGOC اكسيالارىن قايتالاما جاريا ۇسىنىس (SPO) ناتيجەسىندە كومپانيانىڭ بيرجاداعى ەركىن اينالىمداعى اكسيالارىنىڭ ۇلەسى 2,7 دەن 8,1 پايىزعا دەيىن ءوسىپ، ولاردىڭ وتىمدىلىگى 20 ەسە ارتتى.
- بۇل مامىلەلەردى ىسكە اسىرۋ اياسىندا حالىقتىڭ ينۆەستيتسيالىق بەلسەندىلىگى قارقىندى ارتىپ كەلەدى. 2021-جىلدىڭ باسىنان 2024-جىلدىڭ باسىنا دەيىن دەپوزيتارلىق جۇيەلەردەگى بروكەرلىك شوتتار سانى 236 مىڭنان 3,9 ميلليونعا دەيىن ارتتى. مىسالى، «قازمۇنايگاز» ۇ ك» ا ق IPO- سى وتكەن كەزەڭدە شوتتار سانى 2022-جىلدىڭ باسىندا 378 مىڭنان 2023-جىلدىڭ باسىندا 1,5 ميلليونعا دەيىن ءوستى، ال KEGOC SPO- سىنان كەيىن 3,9 ميلليونعا جەتتى. بۇل دەرەكتەر ازاماتتاردىڭ قور نارىعىنا دەگەن قىزىعۋشىلىعىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن جانە اقپاراتتىق-اعارتۋشىلىق ناۋقانداردىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتەدى، - دەدى كومپانيادان.
قوردىڭ اتاپ وتۋىنشە، كومپانيالاردى IPO جانە SPO- عا شىعارۋ نارىقتىق ءتارتىپتى كۇشەيتەدى، بيزنەستى نەعۇرلىم جاۋاپتى جۇرگىزۋگە ىقپال ەتەدى جانە قور نارىعى قاتىسۋشىلارىنىڭ سەنىمىن ارتتىرادى.
- قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ 2024-جىلعى 8-مامىرداعى 542-«ەكونوميكانى ىرىقتاندىرۋ شارالارى تۋرالى» جارلىعىنا سايكەس، باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى (ب ق د ا) جانىنان ۇلتتىق جەكەشەلەندىرۋ وفيسى قۇرىلدى. ۇ ج و قۇرامىنا ورتالىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ، سونداي-اق ۇلتتىق باسقارۋشى حولدينگتەردىڭ، ونىڭ ىشىندە «سامۇرىق-قازىنا» ا ق وكىلدەرى كىردى. ۇلتتىق وفيسكە مەملەكەتكە نەمەسە ۇلەستەس قۇرىلىمدارعا 50 پايىزدان استام قاتىسۋ ۇلەسى تيەسىلى مەملەكەتتىك كاسىپورىندار مەن ۇيىمداردىڭ قىزمەتىنە تالداۋ جۇرگىزۋ وكىلەتتىگى بەرىلگەن. ماقسات - سالالىق جانە وڭىرلىك ەرەكشەلىكتەردى ەسكەرە وتىرىپ، اتالعان اكتيۆتەردى باسەكەلەستىك ورتاعا بەرۋدىڭ تيىمدىلىگىن ايقىنداۋ جانە ءتيىستى ءتىزىمدى قالىپتاستىرۋ، - دەلىنگەن قور جاۋابىندا.
ۇلتتىق جەكەشەلەندىرۋ ءوفيسى جۇمىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ۇلتتىق باسقارۋشى حولدينگتەردىڭ، ۇلتتىق كومپانيالاردىڭ جانە ولارعا ۇلەستەس وزگە دە زاڭدى تۇلعالاردىڭ ەنشىلەس جانە تاۋەلدى ۇيىمدارى بويىنشا باسەكەلەستىك ورتاعا بەرۋ جانە تاراتۋ ۇسىنىلعان اكتيۆتەردىڭ ءتىزىمى قالىپتاسىپ، ۇكىمەتتىڭ 2025-جىلعى 24-قازانداعى 894-«كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرىن جانە مەملەكەتتىك مەنشىك وبەكتىلەرىن وڭتايلاندىرۋدىڭ كەيبىر ماسەلەلەرى تۋرالى» قاۋلىسىمەن بەكىتىلدى. بۇل تىزىمگە قور توبىنداعى 19 اكتيۆ كىرەدى.
IPO/SPO وتكىزۋ ارقىلى باسەكەلەستىك ورتاعا بەرۋگە ۇسىنىلعان 5 اكتيۆ:
«قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق (2026 ج.)؛
«قازپوشتا» ا ق (2028 ج.)؛
«قازاق تەلەكوم» ا ق (2027-2029 ج ج.)؛
«QazaqGaz» ۇ ك» ا ق (2027-2029 ج ج.)؛
«Qazaq Green Power PLC» (2029-2030 ج ج.).
باسەكەلەستىك ورتاعا وزگە دە تاسىلدەرمەن بەرۋگە ۇسىنىلعان 10 اكتيۆ:
«اتىراۋ مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى» ج ش س (2028 ج.)؛
«پاۆلودار مۇناي-حيميا زاۋىتى» ج ش س (2028 ج.)؛
Aysir Turizm ve Insaat A. S. (2026-2027 ج ج.)؛
KMG International N. V. (2026-2027 ج ج.)؛
«تاۋ-كەن التىن» ج ش س (2029 ج.)؛
«مارحيت» ج ش س (2026 ج.)؛
«سولتۇستىك قاتپار» ج ش س (2026-2027 ج ج.)؛
«شالقياتسينك ل ت د» ج ش س (2026-2027 ج ج.)،
«نۇرسات+» ج ش س (2026-2027 ج ج.)،
«س ك-ديەۆەلوپمەنت» ج ش س (2026 ج.).
تاراتىلۋعا ۇسىنىلعان 4 اكتيۆ:
(«وسكەمەن گەس» ا ق (2026 ج.)،
«بالقاش ج ە س» ا ق (2026 ج.)،
«ك ت-تەلەكوم» ج ش س (2026 ج.)،
«قازمۇناي گاز-سەرۆيس» ج ش س (2028 ج.).
- وسىلايشا، «سامۇرىق-قازىنا» قورى مەملەكەتتىك جەكەشەلەندىرۋ باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرىپ، ەكونوميكانى ىرىقتاندىرۋ باعىتىنا دا ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ جاتىر. قور اكتيۆتەرىن جەكەشەلەندىرۋ ناقتى وڭ ناتيجەلەر بەرۋدە: باسقارۋ ساپاسى ارتىپ، باسەكەلەستىك كۇشەيۋدە، ەكونوميكاداعى جەكە سەكتوردىڭ قاتىسۋى كەڭەيىپ، حالىقتىڭ ينۆەستيتسيالىق بەلسەندىلىگى ارتۋدا، - دەيدى «سامۇرىق-قازىنا» قورىنان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جوعارى اۋديتورلىق پالاتا ءتوراعاسى ءاليحان سمايىلوۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا جەكەشەلەندىرۋ جوسپارىنداعى 177 نىسان ءالى يەسىن تاپپاعانىن ايتقان بولاتىن.