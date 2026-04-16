سامارقاندتاعى كورمەدە ءامىر تەمىردىڭ سىيعا تارتقان تۋى مەن تاريحي جادىگەرلەرى قويىلدى
استانا. KAZINFORM - سامارقاند مەملەكەتتىك مۋزەي-قورىعى اۋماعىندا سايىپقىرىن ءامىر تەمىردىڭ تۋعانىنا 690 جىل تولۋىنا وراي ەرەكشە مانگە يە كورمە ۇيىمداستىرىلدى، دەپ حابارلايدى ءوزا.
اتالعان مادەني ءىس-شارانى قازاقستاننىڭ سامارقاندتاعى باس كونسۋلدىعى مەن «ازىرەت سۇلتان» ۇلتتىق مۋزەي- قورىعى بىرلەسە وتكىزىپ، كورمەگە تۇركىستان قالاسىنداعى ۇلى رۋحاني ورتالىق -قوجا احمەت ياسساۋي كەسەنەسىنىڭ ەپيگرافيكالىق ورنەكتەرى مەن سيرەك تاريحي ەكسپوناتتارى قويىلدى.
سايىپقىرىن ءامىر تەمىردىڭ تىكەلەي باستاماسى جانە قامقورلىعىمەن بوي كوتەرگەن قوجا احمەت ياسساۋي كەسەنەسى - تۇركىستان تورىندەگى ورتاعاسىرلىق ساۋلەت ونەرىنىڭ تەڭدەسسىز جاۋھارى. سوپىلىق ءىلىمنىڭ نەگىزىن قالاعان قوجا احمەت ياسساۋي قۇرمەتىنە تۇرعىزىلعان بۇل كەسەنە يۋنەسكو- نىڭ بۇكىل الەمدىك مۇرالار تىزىمىنە ەنگەن قازاقستان اۋماعىنداعى العاشقى تاريحي نىسان رەتىندە ەرەكشە قۇندىلىققا يە.
كورمەنىڭ سالتاناتتى اشىلۋ راسىمىنە قازاقستاننىڭ سامارقاندتاعى باس كونسۋلى تالعات شاريپوۆ، سامارقاند وبلىسى اكىمدىگى وكىلدەرى، مۋزەي ءىسىنىڭ ماماندارى جانە مادەنيەت سالاسىنىڭ بەلسەندىلەرى قاتىستى.
ءىس-شارا بارىسىندا ءسوز العان قازاقستاننىڭ «ازىرەت سۇلتان» ۇلتتىق مۋزەي- قورىعى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى احمەد سيسەنباي قوجا احمەت ياسساۋي كەسەنەسىندەگى حيكمەتتەر مەن ەپيگرافيكالىق ورنەكتەردىڭ تەك كوركەمدىك مۇرا عانا ەمەس، تەرەڭ رۋحاني تانىمعا جەتەلەيتىن باعا جەتپەس قازىنا ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ەسكەرتكىش تۇركى حالىقتارىنىڭ ورتاق تاريحي تامىرىن ايقىن كورسەتىپ، مادەني بايلانىستاردى نىعايتۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
كورمە اياسىندا سۇلتان سارايىنىڭ ماكەتى، كەسەنە قۇرىلىسىنا پايدالانىلعان كىرپىشتىڭ ءتۇپنۇسقا ۇلگىسى، سايىپقىرىن ءامىر تەمىر تاراپىنان سارايعا سىيعا تارتىلعان تۋدىڭ كوشىرمەسى جانە باسقا دا بىرەگەي تاريحي جادىگەرلەر كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلدى. وسىنداي شارالاردىڭ كوپتەپ ۇيىمداستىرىلۋى كورەرمەندەرگە تۇركى الەمىنىڭ ورتاق تاريحي مۇراسىن تەرەڭىرەك تانىپ- بىلۋگە مۇمكىندىك بەرىپ، مادەني ساباقتاستىق پەن رۋحاني بايلانىستى نىعايتا تۇسەدى.