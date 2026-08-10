دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ قۇرىلىمىنا وزگەرىس ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇكىمەتى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مەديتسينالىق جانە فارماتسيەۆتيكالىق باقىلاۋ كوميتەتىن قايتا قۇردى. ءتيىستى قاۋلى 2026 -جىلعى 3-تامىزدا قابىلداندى.
قۇجاتقا سايكەس، مەديتسينالىق جانە فارماتسيەۆتيكالىق باقىلاۋ كوميتەتى ەكى دەربەس ۆەدومستۆوعا - مەديتسينالىق باقىلاۋ كوميتەتى مەن فارماتسيا كوميتەتىنە بولىپ ەكىگە ءبولىندى.
بۇرىنعى كوميتەتتىڭ اۋماقتىق بولىمشەلەرى دە قايتا ۇيىمداستىرىلدى. ەندى ولار مەديتسينالىق باقىلاۋ كوميتەتى مەن فارماتسيا كوميتەتىنىڭ اۋماقتىق بولىمشەلەرى رەتىندە جۇمىس ىستەيدى.
وسىعان بايلانىستى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى تۋرالى ەرەجەگە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. ەندى مينيسترلىكتىڭ قۇرىلىمىنا ءۇش كوميتەت كىرەدى:
- سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتى؛
- مەديتسينالىق باقىلاۋ كوميتەتى؛
- فارماتسيا كوميتەتى.
سونىمەن قاتار دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ قاراماعىنداعى ۇيىمداردىڭ تىزبەسى جاڭارتىلدى. اتاپ ايتقاندا، مەديتسينالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ اۋماقتىق بولىمشەلەرىنىڭ، سونداي-اق فارماتسيا كوميتەتىنە قاراستى مەملەكەتتىك كاسىپورىن مەن اۋماقتىق بولىمشەلەردىڭ تىزبەسى بەكىتىلدى.
قاۋلى 2026 -جىلعى 3-تامىزدان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلدى.