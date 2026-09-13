دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى قايتىس بولعاننان كەيىنگى دونورلىققا كەلىسىم بەردى
استانا. KAZINFORM — دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا دونورلىق جونىندەگى ءوز ەركىن كوپشىلىككە جاريا ەتتى.
- بۇگىن كوپتەن بەرى قابىلداعان — قايتىس بولعاننان كەيىنگى دونورلىققا كەلىسىم بەرۋ جونىندەگى ءوز ەركىمدى ءبىلدىرۋىمدى تىركەۋ تۋرالى شەشىمىمدى كوپشىلىكتىڭ الدىندا جاريالاعىم كەلەدى. بۇل تۋرالى اشىق ايتۋدى ماڭىزدى دەپ سانايمىن. دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى بولعانىم ءۇشىن ەمەس، ءارقايسىمىزدىڭ ءبىر كۇنى ءوزىمىز نەمەسە جاقىن ادامىمىز ءۇشىن وسىنداي شەشىم قابىلداۋ قاجەتتىلىگىنە تاپ بولۋىمىز مۇمكىن بولعاندىقتان. قايتىس بولعاننان كەيىنگى دونورلىق — ءومىر سۇرۋگە مۇمكىندىگى بار ادامدارعا ومىردەن وتكەننەن كەيىن دە كومەكتەسۋدىڭ ءبىر جولى، — دەپ جازدى ول Instagram-داعى پاراقشاسىندا.
ونىڭ سوزىنشە، بۇگىندە قازاقستاندا شامامەن 184 مىڭ ادام ءوز ەركىن ءبىلدىرۋىن eGov ارقىلى تىركەپ قويعان. كەلىسىم بىلدىرۋشىلەر سانى ارتىپ كەلەدى. الايدا كۇتۋ پاراعىنداعى ءاربىر ساننىڭ ارتىندا ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا دەگەن ءۇمىت بار.
بۇگىندە 4867 وتانداسىمىز ترانسپلانتاتتاۋدى كۇتۋدە:
4311 ادامعا — بۇيرەكتى؛
212 ادام — جۇرەكتى؛
314 ادام — باۋىردى؛
30 ادام — وكپەنى ترانسپلانتاتتاۋ قاجەت.
— ءبىز قايتىس بولعاننان كەيىنگى دونورلىقتى دامىتۋ — دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ عانا مىندەتى ەمەس ەكەنىن ۇنەمى ايتىپ كەلەمىز. بۇل — قوعامنىڭ سەنىمى، اشىق قوعامدىق ديالوگ جانە ءار ادامنىڭ سانالى تۇردە قابىلداعان شەشىمى، — دەپ تۇيىندەدى مينيستر.
وسىعان دەيىن ايدا بالايەۆا اعزا دونورلىعىنا كەلىسىم بەرەتىنىن ايتتى.