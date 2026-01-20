سالىق رەجيمىن 2026 -جىلى قالاي تاڭداۋعا بولادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قازاقستاندا جاڭا سالىق كودەكسى قولدانىسقا ەنگىزىلدى. سوعان سايكەس ارناۋلى سالىق رەجيمدەرىنىڭ سانى ۇشكە دەيىن قىسقارتىلدى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ق ر قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى كاسىپكەرلەرگە قانداي رەجيمدەر قاراستىرىلعانىن جانە قانداي جاعدايدا 2026 -جىلعى 1-ناۋرىزعا دەيىن سالىق رەجيمىن تاڭداۋ تۋرالى حابارلاما بەرۋ قاجەت ەكەنىن ءتۇسىندىردى.
جاڭا سالىق كودەكسىندە كەلەسى ءۇش ارناۋلى سالىق رەجيمى كوزدەلگەن: ءوزىن- ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار ءۇشىن؛ وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا نەگىزىندەگى رەجيم؛ شارۋا جانە فەرمەر قوجالىقتارى ءۇشىن.
- جاڭا سالىق كودەكسى اياسىندا ارناۋلى سالىق رەجيمدەرىنىڭ سانى قىسقارتىلدى، ياعني ولار ۇشكە دەيىن وڭتايلاندىرىلدى. بۇعان دەيىن ولاردىڭ سانى جەتى بولعان. قازىرگى تاڭدا ءۇش ارناۋلى سالىق رەجيمى قالدى. ءبىرىنشىسى - وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا نەگىزىندەگى ارناۋلى سالىق رەجيمى. ەكىنشىسى - ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندارعا ارنالعان ارناۋلى سالىق رەجيمى. ءۇشىنشىسى - شارۋا جانە فەرمەر قوجالىقتارىنا ارنالعان ارناۋلى سالىق رەجيمى، - دەپ اتاپ ءوتتى ق ر ق م مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ ارناۋلى سالىق رەجيمدەرىن اكىمشىلەندىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرقانات شىڭبەرگەن.
كاسىپكەرلەر نەنى ءبىلۋى ءتيىس:
وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا نەگىزىندەگى ا س ر وسى رەجيمدى قولدانۋدى جوسپارلاپ وتىرعان سالىق تولەۋشىلەر
2026 -جىلعى 1-ناۋرىزعا دەيىن قولدانىلاتىن سالىق سالۋ رەجيمى تۋرالى حابارلاما ۇسىنۋى قاجەت.
ەگەر كورسەتىلگەن مەرزىمدە حابارلاما ۇسىنىلماسا، سالىق تولەۋشىلەر 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ اۆتوماتتى تۇردە جالپىعا بىردەي بەلگىلەنگەن سالىق سالۋ تارتىبىنە اۋىستىرىلادى.
حابارلامانى:
سالىق تولەۋشىنىڭ كابينەتى (ا ج س ءا ي ج جۇيەسىندە «قۇجاتتاردى تاپسىرۋ» - «قولدانىلاتىن سالىق سالۋ رەجيمى تۋرالى حابارلاما» ءبولىمى).
«E- Salyq Business» ارنايى موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى («قىزمەت» - «ج ك سالىق سالۋ رەجيمىن وزگەرتۋ» ءبولىمى).
قاعاز نۇسقادا ورنالاسقان جەرى بويىنشا م ك ب ارقىلى؛
بانكتەردىڭ موبيلدى قوسىمشالارى ارقىلى (قازىرگى ۋاقىتتا بۇل سەرۆيس Kaspi Bank قوسىمشاسىندا «مەملەكەتتىك قىزمەتتەر» - «ج ك رەكۆيزيتتەرى مەن سالىق رەجيمىن وزگەرتۋ» بولىمىندە ىسكە اسىرىلعان) بەرۋگە بولادى.
ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندارعا ارنالعان ارناۋلى سالىق رەجيمىنە كوشۋ
2026 -جىلعى 1-ناۋرىزدان باستاپ سالىق ورگاندارى 2025 -جىلى پاتەنت نەگىزىندەگى ا س ر نەمەسە ارنايى موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى ا س ر قولدانعان سالىق تولەۋشىلەردى جك رەتىندە ەسەپتەن اۆتوماتتى تۇردە شىعارادى.
ەسەپتەن شىعارۋ كۇنى رەتىندە 2026 -جىلعى 1-قاڭتار تانىلادى، بۇل رەتتە سالىق تولەۋشىنىڭ ەسەپتەن شىعۋ تۋرالى ءوتىنىشتى ءوز بەتىنشە بەرۋ قۇقىعى ساقتالادى.
ەگەر سالىق تولەۋشى قولدانىلاتىن سالىق سالۋ رەجيمى تۋرالى حابارلاما تاپسىرىپ، وزگە رەجيمدى تاڭداعان جاعدايدا، ەسەپتەن شىعارۋ جۇرگىزىلمەيدى. بۇل رەتتە ءوزىن- ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندارعا ارنالعان ا س ر قولدانا باستالعان كۇنى رەتىندە «ە- Salyq Business» موبيلدى قوسىمشاسىندا العاشقى چەك قالىپتاستىرىلعان كۇننەن تانىلادى.
شارۋا جانە فەرمەر قوجالىقتارى (ش ف ق) ءۇشىن ارناۋلى سالىق رەجيمىنە كوشۋ
اتالعان رەجيمگە كوشۋ 2026 -جىلعى 1-ناۋرىزعا دەيىن سالىق ورگاندارى ارقىلى اۆتوماتتى تۇردە جۇزەگە اسىرىلادى جانە حابارلاما تاپسىرۋدى تالاپ ەتپەيدى.
وسىعان دەيىن جاڭا سالىق كودەكسىندە جەكە تۇلعالار ءۇشىن 30 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) مولشەرىندە بازالىق سالىقتىق شەگەرىم ەنگىزىلەتىنى تۋرالى جازدىق.