سالىق جۇيەسى بيزنەس وكىلدەرىمەن سەنىمدى سەرىكتەستىك ورناتۋ تاسىلىنە كوشۋى كەرەك - توقايەۆ
تاراز. KAZINFORM - جامبىل وبلىسىنىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەسۋى بارىسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بيزنەسى مىقتى مەملەكەتتىڭ حالقى - باقۋاتتى، قوعامى تۇراقتى بولاتىنىن ايتا كەلە، ەلدە كاسىپكەرلەرگە بارىنشا جاعداي جاسالىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
ءبىرىنشى قاڭتاردان باستاپ جاڭا سالىق كودەكسى كۇشىنە ەنەدى. سالىق جۇيەسى باقىلاۋ- جازالاۋ تاسىلىنەن بيزنەس وكىلدەرىمەن سەنىمدى سەرىكتەستىك ورناتۋ تاسىلىنە كوشۋى كەرەك. بۇل - ۇكىمەتتىڭ الدىندا تۇرعان مىندەت.
وبلىستارداعى ىسكەرلىك احۋالدى جاقسارتۋ ءۇشىن «ىسكەر ايماق» باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل جوبا، ەڭ الدىمەن، اۋىلدار مەن شاعىن قالالاردا كاسىپكەرلىكتى دامىتۋعا ارنالعان.
- بيزنەسى مىقتى مەملەكەتتىڭ حالقى - باقۋاتتى، قوعامى تۇراقتى بولادى. بۇگىندە شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ ەكونوميكاداعى ۇلەسى 40 پايىزعا جاقىندادى. كاسىپكەرلەر 4,5 ميلليونعا جۋىق ادامدى جۇمىسپەن قامتىپ وتىر. بۇل - ەلىمىزدەگى ەڭبەككە جارامدى ازاماتتاردىڭ جارتىسىنا جۋىعى دەگەن ءسوز، - دەدى مەملەكەت باشىسى.
سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ ءوندىرىس سالاسى تىڭ سەرپىنگە يە بولعانىنا توقتالدى.
- ەلىمىزدە بەلگىلى شەتەلدىك جانە وتاندىق كومپانيالار ويداعىداي جۇمىس ىستەپ جاتىر، ءىرى ءوندىرىس ورىندارى اشىلىپ جاتىر. بيىلدىڭ وزىندە 33 زاۋىت ىسكە قوسىلدى، - دەدى ول.
ديقاندارىمىز ەكى جىل قاتارىنان رەكوردتىق دەڭگەيدە مول استىق جيناپ، قامبانى تولتىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ سوزىنشە، مەملەكەت شارۋالارعا قارجىلىق قولداۋ كورسەتۋدىڭ وڭتايلى جولدارىن ۇسىنىپ جاتىر.
- كوكتەمگى ەگىس جانە كۇزگى جيىن-تەرىن جۇمىستارى ءۇشىن ديقاندارعا جەڭىلدىكپەن نەسيە بەرىلەتىن بولدى. بيىل وسى ماقساتقا 1 تريلليون تەڭگە قارجى ءبولىندى. بۇل - وسىدان بەس جىل بۇرىنعى جاعدايمەن سالىستىرعاندا 10 ەسە ارتىق كورسەتكىش. دەگەنمەن ۇكىمەت اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ تيىمدىلىگى بويىنشا بەلسەندى تۇردە جۇمىس ىستەۋى كەرەك، قوماقتى قاراجاتتى سۋبسيديا رەتىندە بەرۋ ەڭ جاقسى ءتاسىل دەپ ايتۋعا بولمايدى. وسى ايماقتاعى كورشى ەلدەردە مۇنداي كومەكتى ەشكىم بەرمەيدى. تەگىن دەگەن ۇعىم مۇلدەم جوق، - دەدى پرەزيدەنت.