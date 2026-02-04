سالىق بورىشىن 31 - ناۋرىزعا دەيىن جاپقانداردىڭ ءوسىمپۇلى مەن ايىپپۇلى كەشىرىلەدى
استانا. KAZINFORM - قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ اۋديت دەپارتامەنتى بەرەشەكپەن جۇمىس باسقارماسىنىڭ باسشىسى قايسار ارىن جاڭا كەلەسى اپتادا سالىق بەرەشەگىن ءوسىمپۇل مەن ايىپپۇلسىز تولەي الاتىن بار كاسىپكەرلەردىڭ ءتىزىمى جاريالاناتىنىن ايتتى.
- ۇكىمەت ميكرو، شاعىن بيزنەس سۋبەكتىلەرىن جاڭا سالىق كودەكسىنە بەيىمدەيتىن شارالاردىڭ كەشەنىن پىسىقتاعان. سول قاۋلى اياسىندا قارجى ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعى ازىرلەنىپ، ادىلەت مينيسترلىگىنە تىركەۋگە جىبەرىلدى. تىركەۋدەن وتكەننەن كەيىن بۇكىل ب ا ق- تا جاريالانادى.
بۇل بۇيرىقتىڭ كۇشى تەك بيۋدجەتتىك سىنىپتاما كودى بويىنشا ەسەپتەلگەن سالىق بەرەشەگىنە عانا جۇرەدى. وسى بەرەشەك 1- قاڭتاردان 31 - ناۋرىزعا دەيىن تولەنسە، سالىق ورگانى وسى بەرەشەككە ەسەپتەلگەن ءوسىمپۇل مەن ايىپپۇلداردى اۆتوماتتى تۇردە ەسەپتەن شىعارادى. ءبىراق بۇل ميكرو جانە شاعىن بيزنەس سۋبەكتىلەرىنە عانا قولدانىلادى. سالىقتىڭ نەگىزگى سوماسى تولەسە، ايىپپۇل مەن ءوسىمپۇلى جويىلادى دەگەن ءسوز عوي، - دەدى باسقارما باسشىسى.
سالىق بەرەشەگى ءبولىپ تولەپ جاتقاندار مەن كەيىنگە قالدىرعاندار دا 31 - ناۋرىزعا دەيىن سالىقتىڭ نەگىزگى بولىگىن تولەپ ۇلگەرسە، ءوسىمپۇل مەن ايىپپۇل كەشىرىلەدى.
- سالىق تولەۋشى سوت ارقىلى بانكروتتىق پروتسەدۋراعا كوشكەن بولسا نەمەسە وڭالتۋ، قايتا قۇرىلىمداۋ پروتسەدۋرالارىن باستان وتكەرىپ جاتسا دا 31 - ناۋرىزعا دەيىن نەگىزگى سالىقتى تولەۋ ارقىلى ايىپپۇل مەن ءوسىمپۇلدان قۇتىلا الادى. 275-باپ بويىنشا قوسىلعان قۇن سالىعىنىڭ شەگىنەن اسقانى ءۇشىن ايىپپۇل سالىنعان بولسا، ول دا كەشىرىلەدى، - دەدى قايسار ارىن.
سونداي-اق، ول قارجى ءمينيسترىنىڭ ءتيىستى بۇيرىعى جاريالانعاننان كەيىن سالىق بەرەشەگىن ءوسىمپۇل مەن ايىپپۇلسىز تولەۋگە قۇقىعى بار تولەۋشىلەردىڭ ءتىزىمى جاريالاناتىنىن ايتتى.
- رەسپۋبليكا بويىنشا ءتىزىم قالىپتاستىرۋعا تىرىسامىز. ونى ءوزىمىزدىڭ رەسمي سايتقا شىعارامىز. ءول تىزىم Exel كەستە فورماتىندا بولاتىن شىعار. سالىق تولەۋشى ءوزىنىڭ ج س ن- ءىن نەمەسە ب س ن- ءىن ەنگىزۋ ارقىلى تىزىمدە ءوزىنىڭ بار- جوعىن بىلە الادى. بار بولسا، 31 - ناۋرىزعا دەيىن سالىق بەرەشەگىنىڭ نەگىزگى سوماسىن تولەپ ۇلگەرۋى كەرەك. سالىق ورگاندارىنىڭ ارنايى كوميسسياسى ونداي بەرەشەكتەردىڭ ءوسىمپۇلى مەن ايىپپۇلىن كەشىرەدى،- دەدى سالىق ورگانىنىڭ وكىلى.