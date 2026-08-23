«سالت-داستۇرىمىزدە ەشقاشان بولماعان»: پرەزيدەنت بەتتەن ءسۇيىپ امانداسۋدى سىنعا الدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندا جاڭا ءجۇرىس- تۇرىس ادەبى مەن قوعامدىق مادەنيەت قالىپتاستىرۋ قاجەتتىگىن ايتتى.
پرەزيدەنت ەر ادامداردىڭ ءبىر-ءبىرىن قۇشاقتاپ، ءسۇيىپ امانداسۋى، سونداي-اق ايەلدەر مەن ەرلەردىڭ امانداسۋ كەزىندە ءبىر-ءبىرىن بەتىنەن ءسۇيۋى قازاقتىڭ داستۇرىنە جات ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
جۋرناليست مەملەكەت باسشىسىنىڭ ازاماتتاردىڭ ءجۇرىس-تۇرىسىنىڭ جاڭا مادەنيەتى مەن قوعامدىق ەتيكا قالىپتاستىرۋ تۋرالى باستاماسىنا قاتىستى سۇراق قويدى. ونىڭ ىشىندە وزگەگە قۇرمەت كورسەتۋ، زاڭ مەن ءتارتىپتى ساقتاۋ، ءوزىن سىيلاۋ جانە جاۋاپكەرشىلىك تانىتۋ كۇندەلىكتى داعدىعا اينالا ما دەگەن ساۋال قويىلدى.
پرەزيدەنت بۇل باستامانى ناۋقان رەتىندە ەمەس، ناقتى ىسكە باعىتتالعان ۇسىنىس رەتىندە كوتەرگەنىن ايتتى.
- بىلسەڭىز، بۇل ىسكە ءوزىم باستاماشى بولدىم. ناۋقانعا ەمەس، ناقتى ىسكە. ويتكەنى جاستاردىڭ، ەگدە ادامداردىڭ ءجۇرىس-تۇرىسىنا قاراپ، بايىرعى ءداستۇرلى قۇندىلىقتارىمىزعا ورالۋ قاجەت دەگەن شەشىمگە كەلدىم. ەر ادامداردىڭ ءبىر-ءبىرىن قۇشاقتاپ، ءسۇيىپ امانداسۋى، سالەمدەسۋ بارىسىندا ايەلدەردىڭ ەركەكتەردى، ەركەكتەردىڭ ايەلدەردى بەتىنەن ءسۇيۋى دۇرىس ەمەس، - دەدى ول.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي قىلىق سالت-داستۇرىمىزدە ەشقاشان بولماعان.
- اسىرەسە، اسكەري فورما كيگەندەردىڭ، گەنەرالداردىڭ وسىلاي ىستەگەنى كوزگە وعاش كورىنەدى. بۇل نە ماسقارا؟ كەڭەس وداعى مارشالىنىڭ، دۇنيەجۇزىلىك سوعىستا، ۇلى وتان سوعىسىندا جەڭىسكە جەتكەن مارشالداردىڭ وسىنداي قىلىق كورسەتكەنىن ەلەستەتە الاسىزدار ما؟ ەركەكتەر قولىنىڭ ۇشىن ۇستاتا سالماي، قولدى قاتتىراق قىسىپ امانداسۋى كەرەك. ءسال جىميسا عانا جەتكىلىكتى. ءارقاشان سولاي بولعان. ءتىپتى، وسى ادامدى كورگەنىڭىزگە شىن مانىندە قۋانىشتى بولساڭىز، وڭ قولىڭىزدى كەۋدەڭىزگە قويىپ امانداسىڭىز. ومىردە مۇنداي جايت جيى كەزدەسەدى. سوندىقتان مەن جاڭا ءجۇرىس-تۇرىس ادەبى تۋرالى ماسەلە كوتەردىم، - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت ءجۇرىس-تۇرىس ادەبىمەن قاتار، قوعامدا تازالىق پەن ءتارتىپ مادەنيەتىن دارىپتەۋ قاجەتتىگىن كوتەردى.
- قولىمىزدان كەلمەيدى دەپ كىم ايتتى؟! ءبىز دە جاسىل جەلەكتى جاقسى كورەمىز. قازىر استانادا، باسقا قالالاردا، اۋداندار مەن وبلىستىق ماڭىزى بار شاھارلاردا وڭ وزگەرىستەرگە كۋا بولىپ جۇرسىزدەر. ءبىز ءوڭىر باسشىلارىنا جوعارى تالاپ قويدىق. وسى ىسپەن تۇپكىلىكتى اينالىسامىز. ويتكەنى تازالىق دەگەندى تۋرا ماعىناسىندا عانا ەمەس، وي- سانانىڭ، جان دۇنيەنىڭ تازالىعى دەپ تۇسىنگەن ءجون. بەلگىلى تۇلعالاردىڭ ءبىرى ايتقانداي، وي تازالىعى بوي تازالىعىمەن دە ۇشتاسقانى ءجون. ياعني ءبىز مادەنيەتتى، تازا ۇلتقا اينالۋىمىز كەرەك. سوندا عانا كۇللى الەمگە تانىلامىز، - دەدى ەل پرەزيدەنتى.
بۇعان دەيىن ق. توقايەۆ «ۆيتسە-پرەزيدەنت كىم بولادى؟» دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەرگەن ەدى.
وعان قوسا، مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەتتىڭ وتستاۆكاعا كەتەتىنىن جانە قۇرامىندا ءبىرقاتار وزگەرىس بولاتىنىن مالىمدەدى.