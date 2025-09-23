سالامات جانە Happy cake: قانداي قازاقستاندىق برەندتەر ا ق ش نارىعىنا شىقتى
استانا. KAZINFORM – ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ «QazTrade ساۋدا ساياساتىن دامىتۋ ورتالىعى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ ۆاشينگتونداعى وكىلى رامازان سلامحانوۆ Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا ۇيىمنىڭ قىزمەتى شيكىزاتتىق ەمەس ەكسپورتتى دامىتۋعا جانە قازاقستاندىق بيزنەستىڭ ا ق ش نارىعىنا شىعۋىنا كومەكتەسۋگە باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى.
- نيۋ-يوركتە وتكەن دوڭگەلەك ۇستەل تۋرالى پىكىرىڭىز قانداي؟
- بۇل مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن وتەتىن بيىلعى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىنا ورايلاستىرىلعان ماڭىزدى وقيعالاردىڭ ءبىرى دەپ ەسەپتەيمىن. QazTrade نەگىزگى ءرولى قازاقستاندىق ەكسپورتتى جانە قازاقستاندىق كومپانيالاردى ا ق ش نارىعىندا ىلگەرىلەتۋ جانە امەريكانىڭ قولداۋىنا يە بولۋدىڭ تاماشا مۇمكىندىگى.
- قازاقستاندىق بيزنەس ا ق ش- تا قانداي قيىندىقتارعا تاپ بولادى؟
- وتاندىق كاسىپكەرلەر ا ق ش- تا كاسىبىن دامىتۋعا كوپ قىزىعۋشىلىق تانىتادى، ءبىراق ولار ءبىرقاتار كەدەرگىلەرگە تاپ بولادى. نەگىزگى قيىندىقتارعا سەنىمدى سەرىكتەس تابۋ، جوعارى ساپا جانە سەرتيفيكاتتاۋ ستاندارتتارى، ساۋدا شەكتەۋلەرى، لوگيستيكالىق ماسەلەلەر جانە نارىق مۇمكىندىكتەرى تۋرالى اقپاراتتىڭ جەتىسپەۋشىلىگى جاتادى.
ا ق ش نارىعىندا، اسىرەسە ازىق-تۇلىك، فارماتسيەۆتيكا جانە تەحنولوگيا سالالارىندا قاتاڭ تالاپتار بار. قازاقستاندىق كومپانيالار ازىق-تۇلىك جانە ءدارى-دارمەك باسقارماسىنىڭ (FDA) ۇزاق جانە قىمبات سەرتيفيكاتتاۋ پروتسەسىنەن وتۋگە ءاردايىم دايىن بولا بەرمەيدى. سوندىقتان QazTrade وتاندىق كاسىپورىندارعا بىرنەشە نەگىزگى باعىتتار بويىنشا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتەدى:
بىرىنشىدەن، كومپانيانى جەدەلدەتۋ، سونىڭ ىشىندە كەڭەس بەرۋ، سىرتقى نارىققا شىعۋعا دايىندىق جانە ونىمدەردى ا ق ش تالاپتارىنا بەيىمدەۋ.
ەكىنشىدەن، ساۋدا ميسسيالارىن ۇيىمداستىرۋ، B2B كەزدەسۋلەرىن وتكىزۋ جانە امەريكالىق سەرىكتەستەرمەن ىسكەرلىك بايلانىس ورناتۋ.
ۇشىنشىدەن، تەمىر جول، اۆتوموبيل جانە تەڭىز جۇكتەرىن قوسا العاندا، لوگيستيكالىق شىعىنداردىڭ ءبىر بولىگىن وتەۋ.
تورتىنشىدەن، ماركەتينگتىك قولداۋ، ونىڭ ىشىندە برەندتى دامىتۋ، كورمەلەرگە قاتىسۋ جانە حالىقارالىق نارىقتار ءۇشىن ونىمدەردى ستاندارتتاۋدا كومەك كورسەتۋ.
- ا ق ش- تا قازاقستاندىق بيزنەستى ىلگەرىلەتۋ بويىنشا وڭ تاجىريبەڭىز بار ما؟
- قازاقستاندىق تاۋارلاردى ەكسپورتتاۋداعى ءساتتى جاعدايدىڭ ءبىرى - كاسىپكەر سامات ءومىرزاقوۆ جەتەكشىلىك ەتەتىن UMI Capital Holding كومپانياسى قازاقستاننىڭ نيۋ-يوركتەگى باس كونسۋلدىعىنىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىپ جاتقان جوبا. وسى جوبا اياسىندا «SALAMAT» ج ش س برەندىمەن 50 توننا قوستاناي ۇنى ا ق ش- قا جونەلتىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا ۇن ەكى ءىرى نارىقتا - Amazon جانە Walmart-تا بەلسەندى تۇردە العا جىلجىپ كەلەدى. QazTrade تەتىكتەرى مەن قۇرالدارىن پايدالانا وتىرىپ، كاسىپكەرگە ۇن جەتكىزۋ كولەمىن ايىنا 100 تونناعا دەيىن ارتتىرۋعا قولداۋ كورسەتۋ جوسپارىمىز بار.
QazTrade جانە ونىڭ ا ق ش- تاعى وكىلدىگىنىڭ نەگىزگى ميسسياسى قازاقستاننىڭ شيكىزاتتىق ەمەس ەكسپورتىن ىلگەرىلەتۋ جانە وتاندىق كومپانيالاردىڭ امەريكالىق نارىققا شىعۋىنا ىقپال ەتۋ. ايتا كەتەيىك، بۇگىندە قازاقستاندىق كاسىپكەرلەر ا ق ش- تى ءارتۇرلى سالالاردا بەلسەندى تۇردە زەرتتەپ جاتىر. مىسالى، Happy Cake - تەحاستاعى ناۋبايحانا، ال Hero’s Journey - نيۋ-يوركتەگى بىرەگەي فيتنەس-ستارتاپ. سونىمەن قاتار، امەريكا قۇراما شتاتتارىندا كوبىرەك كومپانيالار، كوفەحانالار جانە جەكە كاسىپكەرلەر كاسىبىن قۇرىپ، بيزنەستەرىن دامىتىپ جاتىر.
تۇراقتى ساۋدا كەدەرگىلەرىنە، سونىڭ ىشىندە ا ق ش اكىمشىلىگى ەنگىزگەن %25 كەدەن باجدارىنا جانە دجەكسون-ۆەنيك تۇزەتۋىنىڭ رەسمي بولۋىنا قاراماستان، تاجىريبە قازاقستاندىق ونىمدەردىڭ سۇرانىسقا يە ەكەنىن كورسەتەدى. تاريفتەرگە قاراماستان، ءبىزدىڭ سەرىكتەستەر ءوز ونىمدەرىنىڭ جوعارى ساپاسى مەن باسەكەگە قابىلەتتىلىگىنىڭ ارقاسىندا پايدا تاۋىپ جاتىر.
لوگيستيكاعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى. تەڭىزگە شىعا المايتىن قازاقستان قوسىمشا شىعىندارعا تاپ بولادى، ءبىراق ۇلكەن جۇكتەردى تاسىمالداۋدى ۇيىمداستىرۋ جانە كولىك كومپانيالارىمەن ۇزاق مەرزىمدى كەلىسىم-شارتتار جاساۋ ارقىلى تاسىمالداۋ قۇنى تۇراقتى جانە باسەكەگە قابىلەتتى بولادى. نەگىزگى شەشىمدەردىڭ ءبىرى - ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتى («ورتا ءدالىز») شەڭبەرىندە اقتاۋ-باكۋ-پوتي-ىستانبۇل-ا ق ش شىعىس جاعالاۋى باعىتىن دامىتۋ. بۇل باعىت قازىرگى ۋاقىتتا ەڭ قاۋىپسىز جانە ەڭ ۇنەمدى باعىت سانالادى، جەتكىزۋ ۋاقىتى شامامەن ەكى ايدى قۇرايدى.
- قازاقستان مەن ا ق ش- تىڭ ىسكەر توپتارىنا نەايتار ەدىڭىز؟
- اقپاراتتىق جانە كەڭەس بەرۋ قىزمەتتەرى ماڭىزدى باعىت بولىپ قالا بەرەدى. QazTrade انىقتامالىق ماتەريالداردى بەرۋگە، كونسۋلتاتسيا بەرۋگە جانە قازاقستاندىق جانە امەريكادىق كومپانيالاردى قولداۋعا دايىن. وتاندىق ءونىمنىڭ داۋسىز ارتىقشىلىعى ولاردىڭ تابيعيلىعى مەن ەكولوگيالىق تازالىعىندا، بۇل امەريكالىق نارىقتاعى ورگانيكالىق تاۋارلارعا سۇرانىستى تولىعىمەن قاناعاتتاندىرادى.
بۇعان دەيىن نيۋ-يوركتە جۇمىس ساپارىمەن جۇرگەن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ امەريكالىق بيزنەس وكىلدەرىمەن وتكەن دوڭگەلەك ۇستەل وتىرىسىنا قاتىسقانى حابارلانعان بولاتىن.