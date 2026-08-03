سانكت-پەتەربۋرگتەگى III قازاقستان-رەسەي مەديافورۋمى: اقيقات جالعان اقپاراتتان وزىق ءجۇرۋى كەرەك
استانا. قازاقپارات - III قازاقستان-رەسەي مەديافورۋمى قازىرگى اقپاراتتىق كەڭىستىكتەگى وزەكتى سىن-قاتەرلەردى تالقىلاۋ جانە الداعى ىنتىماقتاستىق باعىتتارىن ايقىنداۋ ءۇشىن مەديا قاۋىمداستىق وكىلدەرىن، مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ساراپشىلاردى ءبىر الاڭعا جينادى.
فورۋمنىڭ نەگىزگى تاقىرىپتارى قاتارىندا جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى جۋرناليستيكانىڭ كەلەشەگى مەن وعان تونەتىن سىن-قاتەر، سيفرلىق تەحنولوگيالاردى قولدانۋ، ارتىق ءارى سەنىمسىز اقپاراتپەن كۇرەس، مەديا سالاسىنىڭ كادرلىق الەۋەتىن نىعايتۋ جانە ءداستۇرلى رەداكتسيالاردىڭ ترانسفورماتسياسى بولدى.
ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتيننىڭ باسشىلىعىمەن جان-جاقتى ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق دەڭگەيىنە كوتەرىلگەن قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى كوپجىلدىق ارىپتەستىك جانە وداقتاستىق قاتىناستاردى اقپاراتتىق تۇرعىدان سۇيەمەلدەۋدە ب ا ق ءرولى ماڭىزدى ەكەنىن باسا ايتتى.
- بۇل بيىلعى مامىر ايىندا رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى كەزىندە قول قويىلعان دوستىق پەن تاتۋ كورشىلىكتىڭ جەتى قاعيداتى تۋرالى بىرلەسكەن مالىمدەمەدە ناقتى كورىنىس تاپتى. ماڭىزى زور بۇل قۇجات ەكى ەل قارىم-قاتىناسىنىڭ ۇزاقمەرزىمدى باعىت-باعدارىن ايقىنداپ، ەكونوميكادان مادەنيەت پەن ءبىلىم سالاسىنا دەيىنگى كەڭ اۋقىمدى ماسەلەلەردى قامتيدى، - دەدى ر. قاجىبايەۆا.
پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى ديرەكتورىنىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە قازاقستان مەن رەسەيدىڭ بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ماڭىزدى ميسسيا اتقارىپ وتىر - ولار ەكى ەل مەن حالىق اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك، سەنىم جانە تاتۋ كورشىلىك قاتىناستاردى نىعايتۋ جولىندا كاسىبي، بايىپتى ءارى جاۋاپتى جۇمىس ىستەپ كەلەدى. ويتكەنى اقيقات ءاردايىم جالعان اقپاراتتان وزىق ءجۇرۋى كەرەك.
- زياتكەرلىك مەنشىكتى قورعاۋ نەگىزدەرى، ازاماتتاردىڭ سيفرلىق قۇقىقتارىنا كەپىلدىك بەرۋ، ونىڭ ىشىندە دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ جانە سيفرلىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى قازاقستاندى جاڭعىرتۋدىڭ جاڭا كەزەڭىندە كۇشىنە ەنگەن جاڭا كونستيتۋتسيادا بەكىتىلگەن. بۇل نورمالار مەديا سالاسىن، سيفرلىق جۋرناليستيكانى جانە اقپاراتتىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ زاماناۋي قۇقىقتىق نەگىزىن قالىپتاستىرادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ر. قاجىبايەۆا.
ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قانات ىسقاقوۆ قازاقستان مەن رەسەيدىڭ مەديا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىعىن دامىتۋدىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - بىرلەسىپ كونتەنت ءوندىرۋ بولۋى قاجەتتىگىن ايتتى.
- ءبىزدىڭ بۇكىل جۇمىسىمىزدىڭ باستى ماقساتى - تاريحي، مادەني جانە ەكونوميكالىق بايلانىستاردى ودان ءارى نىعايتۋعا، سونداي-اق ءوزارا ىقپالداستىعىمىزدىڭ تىكەلەي ارناسىن ساقتاۋعا باعىتتالۋى ءتيىس. سول ارقىلى ءبىز ءبىر-بىرىمىزبەن تىكەلەي بايلانىسىپ، بارلىق ماسەلەنى بىرگە تالقىلاپ، شەشە الامىز. بۇل اناعۇرلىم ءتيىمدى ءارى ناتيجەلى،-دەدى قانات ىسقاقوۆ.
ال ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ كوممۋنيكاتسيالار ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى قانات قۇلشىمانوۆ قازاقستان مەن رەسەيدىڭ مەديا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى دامىتۋدىڭ بەس نەگىزگى باعىتى تۋرالى ايتتى.
تاسس اگەنتتىگىنىڭ باس ديرەكتورى اندرەي كوندراشوۆ قازاقستان مەن رەسەيدىڭ كاسىبي جۋرناليستەر قاۋىمى ەكى ەل حالىقتارى اراسىنداعى سەنىمدى نىعايتۋدا جانە وبەكتيۆتى اقپاراتتىق كۇن ءتارتىبىن قالىپتاستىرۋدا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قازىرگى حالىقارالىق احۋالدىڭ كۇردەلى ءارى قاۋىپ-قاتەرگە تولى ەكەنىن ەسكەرسەك، كاسىبي جۋرناليستەر قاۋىمىنىڭ قوس مەملەكەت پەن حالىقتار اراسىنداعى سەنىمدى نىعايتۋداعى، بولىپ جاتقان وقيعالاردىڭ شىنايى كورىنىسىن قالىپتاستىرىپ، ولارعا ءادىل باعا بەرۋدەگى ءرولى ەرەكشە. ءال بىزدىڭ جاعدايدا جۋرناليستەر قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ نىعايۋىنا، ورتاق گۋمانيتارلىق جانە رۋحاني كەڭىستىكتىڭ، قاۋىپسىز ءارى شىنايى اقپاراتتىق ورتانىڭ قالىپتاسۋىنا، تۇپتەپ كەلگەندە، باۋىرلاس ەكى حالىقتىڭ ورتاق بولاشاعىن قۇرۋعا ناقتى ۇلەس قوسىپ وتىر، - دەدى اندرەي كوندراشوۆ.
ول قازاقستاننىڭ سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ سالاسىنداعى جەتىستىكتەرىنە توقتالىپ، ج ي تۋرالى زاڭنىڭ قابىلدانۋىن، سيفرلىق كودەكس ازىرلەۋ جۇمىسىن جانە وسى باعىتتاعى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ دامۋىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل تاجىريبە رەسەيلىك ارىپتەستەردىڭ دە قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرادى.
III قازاقستان-رەسەي مەديافورۋمىنىڭ ماڭىزى تەك مەديا سالاسىمەن شەكتەلمەيدى، ونىڭ قوعامدىق-ساياسي ءمانى دە زور. فورۋم قورىتىندىلارى قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ءارى قاراي نىعايتۋعا، گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋگە، سونداي-اق ەكى ەلدىڭ ورتاق اقپاراتتىق كەڭىستىگىندە سەنىم مەن ءوزارا تۇسىنىستىك احۋالىن قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتەدى.
ەسكە سالايىق، وسى الاڭداعى العاشقى كەزدەسۋ 2024-جىلعى قاراشادا ماسكەۋدە وتكەن بولاتىن. باستاپقىدا قازاقستاندىق جانە رەسەيلىك جۋرناليستەردىڭ باسقوسۋى دوڭگەلەك ۇستەل فورماتىندا ۇيىمداستىرىلماق بولعان. الايدا تالقىلاۋ بارىسىندا قاتىسۋشىلار ونىڭ اۋقىمىن كەڭەيتىپ، مەديافورۋم دەڭگەيىندە وتكىزۋدى ۇيعاردى. سونداي- اق بۇل ءىس-شارانى تۇراقتى تۇردە ۇيىمداستىرۋ جونىندە كەلىسىمگە كەلگەن ەدى.