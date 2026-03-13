ساحارادا قار جاۋدى
استانا. KAZINFORM - الەمدەگى ەڭ ۇلكەن ءشول سانالاتىن ساحارادا قار جاۋدى، ءتىپتى پالما اعاشتارىنىڭ اراسىندا شانامەن سىرعاناۋعا دا بولادى.
مۇنداي قۇبىلىس بۇل وڭىردە وتە سيرەك كەزدەسەدى. شامامەن ون جىلدا ءبىر رەت بولادى.
10- ناۋرىز كۇنى تومەن قىسىم ايماعى پيرەنەي تۇبەگىنەن سولتۇستىك افريكاعا قاراي جىلجىپ، وڭىرگە ىلعالدى اۋا اكەلدى. سينوپتيكتەر بولجاعانداي، بۇل اۋا سۋىق اۋا ماسسالارىمەن ءتۇيىسىپ، تەمپەراتۋرا نولدەن تومەن ءتۇسىپ، قار جاۋدى.
11- ناۋرىزدا قار نەگىزىنەن اتلاس تاۋلارىندا جانە باسقا دا بيىك ايماقتاردا جاۋدى، ءبىراق ءشولدىڭ شەتكى بولىكتەرىندە دە بايقالدى. Weather.com پورتالىنىڭ مالىمەتىنشە، ءدال وسى تاۋ جوتالارى ماڭىندا «جەرورتا تەڭىزىنەن كەلگەن ىلعالدى اۋا ماسسالارى بيىكتىكتەگى سۋىق اۋامەن تۇيىسەدى»، سونىڭ ناتيجەسىندە ء«تىپتى ءشول ماڭىندا دا قار جاۋۋى مۇمكىن».
الايدا قار جامىلعىسى ۇزاق ساقتالمايدى: بۇگىن سولتۇستىك افريكادا قايتادان كۇن اشىق، تەمپەراتۋرا ايتارلىقتاي كوتەرىلدى، سوندىقتان جاقىن ۋاقىتتا شولدە قار جاۋمايدى.