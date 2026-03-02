ساۋد ارابياسىنداعى ەڭ ءىرى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى جۇمىسىن توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - وقيعا ايماقتاعى شيەلەنىستىڭ ارتۋى اياسىندا ورىن الىپ، مۇناي باعاسىنىڭ وسۋىنە سەبەپ بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ يوردانياداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
دۇيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ داممام قالاسىنىڭ راس-تانۋرا پورتىنداعى Saudi Aramco كومپانياسىنىڭ نىساندارىندا ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىنىڭ شابۋىلىنان كەيىن ءورت شىقتى. كاسىپورىن ۇستىنەن قويۋ ءتۇتىن شىققانى بايقالدى.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ سالالىق دەرەككوزگە سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى ساقتىق شاراسى رەتىندە ۋاقىتشا جابىلدى. جاعداي باقىلاۋعا الىندى.
ساۋد ارابياسى قورعانىس مينيسترلىگى وكىلىنىڭ مالىمدەۋىنشە، نىسانعا شابۋىل جاساماق بولعان ەكى ۇشقىشسىز اپپارات جويىلعان. قيراندىلاردان شىققان ءورت ءسوندىرىلدى. زارداپ شەككەندەر جوق.
پارسى شىعاناعى جاعالاۋىندا ورنالاسقان راس-تانۋرا كەشەنى تاياۋ شىعىستا قۋاتى تاۋلىگىنە شامامەن 550 مىڭ باررەلدى قۇرايتىن، ساۋد ارابياسى مۇنايىنىڭ نەگىزگى ەكسپورتتىق تەرمينالى بولىپ تابىلاتىن ەڭ ءىرى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ ءبىرىن قامتيدى.
وقيعا ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى وپەراتسياسى باستالعاننان بەرى ەكىجاقتى شابۋىلداردىڭ سالدارىنان بولدى. ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىم نىساندارىنا شابۋىلدار مەن ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە تاسىمالىنىڭ ءۇزىلۋى تۋرالى حابارلامالار اياسىندا Brent مۇنايىنىڭ فيۋچەرستەرى شامامەن %10- عا ءوستى.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، Verisk Maplecroft كومپانياسىنىڭ تالداۋشىسى توربورن سولتۆەدت راس-تانۋراعا جاسالعان شابۋىل پارسى شىعاناعى مەملەكەتتەرىندەگى ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمنىڭ باسىم نىساناعا اينالىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەتىنىن، بۇل ەر-رياد پەن باسقا دا ايماقتىق مەملەكەتتەردىڭ اسكەري ارەكەتتەرگە قاتىسۋىن ارتتىرۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن يراننىڭ قاۋىپسىزدىك باسشىسى ەلدىڭ ا ق ش- پەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزبەيتىنىن مالىمدەدى جانە دونالد ترامپتى يزرايل مۇددەسىن بارىنەن جوعارى قويدى دەپ ايىپتادى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا