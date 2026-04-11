ساۋد ارابياسى مۇناي ءوندىرۋ كولەمىن تاۋلىگىنە 600 مىڭ باررەلگە قىسقارتتى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ شابۋىلدارى سالدارىنان كورولدىكتەگى ءبىرقاتار ەنەرگەتيكالىق نىسانداردىڭ جۇمىسى ۋاقىتشا توقتاتىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ساۋد ارابياسىنىڭ ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمىنا جاسالعان سوققىلار مۇناي ءوندىرۋ قۋاتىن تاۋلىگىنە 600 مىڭ باررەلگە تومەندەتتى.
- ەگەر شابۋىلدار جالعاسا بەرسە، جەتكىزىلىم كولەمى ازايىپ، قالپىنا كەلۋ ۇدەرىسى باياۋلايدى. بۇل ءوز كەزەگىندە مۇناي نارىعىنداعى قۇبىلمالىلىقتى كۇشەيتەدى، ويتكەنى تۇتىنۋشى ەلدەر ءۇشىن جەتكىزىلىم قاۋىپسىزدىگىنە اسەر ەتەدى، - دەپ حابارلادى Al Jazeera ساۋديالىق شەنەۋنىكتىڭ مالىمدەمەسىنە سىلتەمە جاساپ.
اقپاراتقا سايكەس، 28 -اقپاننان بەرى ءارتۇرلى ۋاقىتتا ساۋد ارابياسىنىڭ ەر-رياد قالاسىنداعى، شىعىس پروۆينتسياسى جانە يانبۋ يندۋستريالىق قالاسىنداعى مۇناي، گاز جانە ەنەرگەتيكالىق نىساندار شابۋىلعا ۇشىراعان. سونىڭ سالدارىنان ءبىر ادام قازا تاۋىپ، بىرنەشە ادام جارالانعان.
بۇعان دەيىن قاتار يراننان كەلتىرىلگەن شىعىن ءۇشىن وتەماقى تالاپ ەتكەنى حابارلانعان بولاتىن.