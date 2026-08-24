سامات سماقوۆتىڭ ۇلى تۇركيادا تاعى دا گول سوقتى
استانا. INFORMSPORTS - قازاقستاندىق جاس فۋتبولشى الامگير سماقوۆ تۇركيانىڭ U-19 چەمپيوناتىنداعى ناتيجەلى ويىنىن جالعاستىرىپ، «بەشىكتاش» ساپىنداعى ەكىنشى گولىن سوقتى.
18 جاستاعى قازاقستاندىق فۋتبولشى ەكىنشى تۋردا «الانياسپور» U-19 كومانداسىنا قارسى وتكەن سىرت الاڭداعى كەزدەسۋدە نەگىزگى قۇرامدا شىقتى. سماقوۆ 17-مينۋتتا ەسەپ اشىپ، كومانداسىن العا شىعاردى.
كەزدەسۋدىڭ 73-مينۋتىندا ۇلاش يماي گيۋربيۋز ەكىنشى گولدى سوعىپ، ماتچتىڭ قورىتىندى ەسەبىن بەلگىلەدى - 2:0.
وسى جەڭىستەن كەيىن «بەشىكتاش» ەكى ماتچتا التى ۇپاي جينادى. كوماندا تۋرنير كەستەسىندە «گالاتاساراي» مەن «ترابزونسپوردان» قوسىمشا كورسەتكىشتەر بويىنشا عانا قالىپ كەلەدى.
الامگير سماقوۆ ءۇشىن بۇل «بەشىكتاش» ساپىنداعى قاتارىنان ەكىنشى ناتيجەلى كەزدەسۋ بولدى. ءبىرىنشى تۋردا ول «ەيۋپسپورعا» قارسى ويىندا دا مەرگەندىك تانىتىپ، ستامبۇلدىق كلۋبتىڭ 4:2 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتۋىنە ۇلەس قوسقان ەدى. وسىلايشا، قازاقستاندىق فۋتبولشى تۇركيا چەمپيوناتىنداعى العاشقى ەكى كەزدەسۋىندە ەكى گول سوقتى.
الامگير - الماتىلىق «قايرات» اكادەمياسىنىڭ تۇلەگى. تۇركياعا اۋىسقانعا دەيىن «قايرات جاستار» ساپىندا ونەر كورسەتىپ، قازاقستاننىڭ ءبىرىنشى ليگاسىندا جەتى ماتچتا ءتورت گول سوعىپ، ءبىر ناتيجەلى پاس بەرگەن.
ول قازاقستان قۇراماسىنىڭ بۇرىنعى كاپيتانى، تانىمال فۋتبولشى سامات سماقوۆتىڭ ۇلى. سامات سماقوۆ قازىرگى تاڭدا «اتىراۋ» فۋتبول كلۋبىنىڭ باس باپكەرى قىزمەتىن اتقارادى.