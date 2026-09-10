ساپاسىز بەنزين سالدارىنان بۇزىلعان كولىكتى جوندەۋ شىعىنىن وتەۋ ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كولىك يەلەرىنىڭ اي-95 جانە اي-98 ماركالى بەنزيننىڭ ساپاسىنا قاتىستى شاعىمى كوبەيگەن.
قۇرىلتاي دەپۋتاتى اسحات راحىمجانوۆتىڭ سوزىنشە، كولىك يەلەرى جانارماي قۇيعاننان كەيىن كولىكتەرى دۇرىس جۇمىس ىستەمەي، بۇرىككىشتەر، وتالدىرۋ شامدارى، كاتاليزاتورلار سياقتى قىمبات بولشەكتەرى ىستەن شىعاتىنىن ايتىپ وتىر. كەي جاعدايدا جوندەۋ شىعىنى 200-600 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى.
تەكسەرىس كەزىندە نە انىقتالدى؟
اسحات راحىمجانوۆ وسى ماسەلەنى كوتەرىپ، جانارماي ساپاسىنا مەملەكەتتىك باقىلاۋدى كۇشەيتۋدى جانە ساپاسىز مۇناي ونىمدەرىنەن زارداپ شەككەن ازاماتتارعا كەلگەن شىعىندى وتەۋ مەحانيزمىن ەنگىزۋدى ۇسىندى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ اتىنا جولداعان دەپۋتاتتىق ساۋالىندا اسحات راحىمجانوۆ كەيىنگى ۋاقىتتا بەنزين ساپاسى ناشارلاۋىنا قاتىستى شاعىم جيىلەگەنىن ايتتى.
دەپۋتات كەلتىرگەن مالىمەتكە سۇيەنسەك، 2026-جىلى جۇرگىزىلگەن باقىلاۋ كەزىندە ماركا مەن ساپا تالاپتارىنا سايكەس كەلمەيتىن جانارماي ساتۋ دەرەكتەرى انىقتالعان. مىسالى، الماتىدا اي-100 رەتىندە ساتىلعان بەنزيندەگى كۇكىرت مولشەرى رۇقسات ەتىلگەن نورمادان ءۇش ەسە اسىپ كەتكەن. ال قىزىلوردا وبلىسىندا اي-95 ماركاسىمەن اي-92 بەنزينى ساتىلعان.
اسحات راحىمجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، ماسەلە تەك جانارماي وندىرۋمەن شەكتەلمەيدى. زاۋىتتان ساپالى شىققان ءونىمنىڭ ءوزى تاسىمالداۋ، ساقتاۋ، تيەۋ-ءتۇسىرۋ نەمەسە ساتۋ كەزىندە باستاپقى ساپاسىن جوعالتۋى ابدەن مۇمكىن. سوندىقتان جانارماي ساپاسى ناقتى قاي كەزەڭدە ناشارلاعانىن انىقتاۋ قيىن.
دەپۋتات قانداي ۇسىنىس جاسادى؟
وسىعان بايلانىستى دەپۋتات جقس مەن مۇناي بازالارىنان الدىن الا ەسكەرتۋسىز سىناما الۋدى جانە جانارمايدى جۇيەلى تۇردە زەرتحانالىق تەكسەرىستەن وتكىزۋدى ۇسىندى.
بۇدان بولەك، ول جانارماي بەكەتتەرىنە QR كود ورنالاستىرىپ، تۇتىنۋشىلارعا ءونىمنىڭ شىققان تەگى مەن زەرتحانالىق تەكسەرىس ناتيجەلەرى تۋرالى اقپاراتتى الدىن الا كورۋگە مۇمكىندىك بەرۋدى ۇسىندى.
دەپۋتات ساپاسىز جانارمايدان كولىگى بۇلىنگەن ازاماتتاردى قورعاۋ مەحانيزمىن ەنگىزۋدى دە سۇرادى. ونىڭ پىكىرىنشە، كولىك يەسىنە دياگنوستيكا مەن جوندەۋ شىعىنىن وتەۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋ قاجەت. كەيىن بۇل قاراجات جانارماي ساپاسى ناشارلاۋىنا كىنالى تاراپتان ءوندىرىپ الىنۋعا ءتيىس.
اسحات راحىمجانوۆ ساپاسىز جانارماي انىقتالعان ج ق س، زاڭبۇزۋشىلىق سيپاتى جانە قابىلدانعان شارالار كورسەتىلەتىن اشىق مەملەكەتتىك ءتىزىم قۇرۋدى ۇسىندى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، جانارماي ساپاسىنا باقىلاۋ تەك مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنان شىققان كەزدە ەمەس، ءونىم تۇتىنۋشىنىڭ كولىگىنە قۇيىلعانعا دەيىن دە قامتاماسىز ەتىلۋى كەرەك.