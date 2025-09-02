ساۋالناما: قازاقستاندىقتاردىڭ %82 ى پرەزيدەنتكە سەنىم بىلدىرەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتاردىڭ باسىم بولىگى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ساياسي باعىتىن قولدايدى. بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى جۇرگىزگەن الەۋمەتتىك ساۋالناما قورىتىندىسىندا ايتىلدى.
زەرتتەۋ 11-شىلدە مەن 12-تامىز ارالىعىندا 17 وبلىس پەن استانا، الماتى، شىمكەنت قالالارىندا ءوتتى.
ساۋالناماعا 18 جاستان اسقان 8 مىڭ ادام قاتىستى.
ناتيجەلەرگە سايكەس، رەسپوندەنتتەردىڭ %82,4 ى پرەزيدەنتكە سەنىم ءبىلدىرىپ وتىر. ەڭ جوعارى كورسەتكىش 18- 29 جاس ارالىعىنداعىلارعا تيەسىلى - %90,3. ودان كەيىنگى ورىندا 30- 45 جاستاعىلار (%82,4)، 46- 60 جاس توبى (%78,6) جانە 61 جاستان اسقاندار (%77,8).
ساۋالناما اۋىل تۇرعىندارىنىڭ قولداۋى قالا حالقىنا قاراعاندا ءسال جوعارى ەكەنىن كورسەتتى - تيىسىنشە %84,9 جانە %80,9.
ماماندىقتارعا بولگەندە، ەڭ جوعارى دەڭگەيدە قولداۋ بىلدىرگەندەر - قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى (%96,9). سونداي-اق ءبىلىم بەرۋ سالاسى وكىلدەرى (%89,6)، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر (%87,1)، اۋىل شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرى (%86,2)، دەنساۋلىق ساقتاۋ ماماندارى (%84,5)، مادەنيەت پەن ونەر سالاسىنىڭ وكىلدەرى (%85,9) پرەزيدەنت ساياساتىنا قولداۋ كورسەتىپ وتىر.
ينستيتۋت مالىمەتىنشە، زەرتتەۋ قورىتىندىسى ەل اراسىندا مەملەكەت باسشىسىنا دەگەن سەنىمنىڭ تۇراقتى جوعارى دەڭگەيدە ساقتالىپ وتىرعانىن دالەلدەدى. بۇل جۇرگىزىلىپ جاتقان مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ازاماتتار ءۇشىن ءتيىمدى ەكەنىن كورسەتەدى.