ساۋدا ءمينيسترى قازاقستاندا قوي ەتىنىڭ باعاسى نە سەبەپتى وسكەنىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا قوي ەتى باعاسىنىڭ كۇرت وزگەرۋىنە قۇربان ايت كەزىندە سۇرانىستىڭ ماۋسىمدىق ءوسۋى اسەر ەتتى. بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مەيرام كۇندەرى سۇرانىستىڭ ارتۋىنا بايلانىستى كەيبىر تاۋارلاردىڭ باعاسى ءداستۇرلى تۇردە كوتەرىلەدى.
- قوي ەتىنىڭ قىمباتتاۋىنا سەبەپ بولعان باستى فاكتور - قۇربان ايت. سونىمەن قاتار، 8-ناۋرىزدا گۇل ۇنەمى قىمباتتايدى، ال جۇمىرتقا باعاسى پاسحا كەزىندە وسەدى. بۇل جەردە باستىسى - سۇرانىس پەن ۇسىنىس. تاۋارعا سۇرانىس وسسە، باعا دا كوتەرىلەدى، ياعني ەكونوميكانىڭ زاڭدىلىعى وسىنداي. سوندىقتان تاڭدانۋدىڭ قاجەتى جوق، - دەدى ا. شاققاليەۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
بۇل تۇرعىدا مينيستر ءقازىر نارىقتا تۇتىنۋشىلاردا قوي ەتىنەن باسقا سيىر ەتىن نەمەسە جىلقى جانە قۇس ەتىن تاڭداۋ مۇمكىندىگى بار ەكەنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن وسى جىلى قۇربان ايت كەزىندە ورتالىق ازيا ەلدەرىندە قوي باعاسى وسكەنىن جازعان ەدىك.